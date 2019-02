Nosowska na TŁUSTO I BASTA, 8 lutego godz.20.00

Po nowym roku artystka odwiedzi Wrocław, Katowice, Kraków, Gdańsk i Warszawę – bilety na te koncerty trafiły do sprzedaży 15 października 2018 roku. Szczegółowe informacje dostępne na www.goodtaste.pl.

Kłopotliwe jest przedstawianie Katarzyny Nosowskiej w kilku zdaniach, bo to Artystka, która musi wynajmować sporych rozmiarów magazyn, by pomieścić wszystkie statuetki i dyplomy dla najlepszej polskiej wokalistki i autorki tekstów. Jak to możliwe, że tak skromna, unikająca tłumów dziewczyna zdominowała naszą scenę? Odpowiedź jest prosta: talent i pracowitość. Gdy tylko Hey ma wolne, Nosowska solo – choć zawsze ze znakomitymi partnerami, penetruje krainy, w które z macierzystym zespołem się nie zapuszcza.

Ostatnio eksploruje też sfery spoza świata muzycznego. Od roku bardzo aktywnie działa na Instagramie, gdzie prowadzi treningi fatness i przybierając śmieszną gębę, mówi o życiu, show-biznesie, celebrytach, współczesnych snobizmach, fobiach i modach. Prosto, zwięźle, szczerze, szalenie błyskotliwie i dowcipnie. Cykl filmików „A ja żem jej powiedziała…” stał się inspiracją do książki o tym samym tytule, która od maja stała się już bestsellerem.

Na polu muzycznym Nosowska również nie próżnuje, właśnie ukazał się jej kolejny solowy album BASTA, tym razem za stronę muzyczną i produkcję odpowiada Michał FOX Król. To zbiór 11, bardzo osobistych w warstwie tekstowej, utworów, jak sama Nosowska mówi - „to najważniejsza płyta”. Nowy materiał będzie można usłyszeć na żywo podczas, już prawie w całości wyprzedanej, jesiennej trasy koncertowej - „NOSOWSKA na tłusto” i zimą 2019 na drugiej części trasy NOSOWSKA na tłusto i BASTA.

8 lutego 2019 (piątek), godz. 20:00

Centrum Koncertowe A2, ul. Góralska 5, Wrocław

Bilety w cenach:

79 zł (I pula), 99 zł (II pula) [miejsca stojące - pule biletów dostępne do wyczerpania]

Bilety dostępne: www.eventim.pl/goodtaste oraz w sklepach sieci Empik, Saturn i Media Markt - sprzedaż biletów rozpocznie się 15.10 o godz. 12:00.

Uwaga! Zakup biletów poza autoryzowanymi punktami sprzedaży (Facebook, aukcje internetowe itp.) stwarza ryzyko zakupu biletów nieoryginalnych lub nieważnych, które nie umożliwią wejścia na koncert.

NOSOWSKA NA TŁUSTO I BASTA:

08.02.2019 - Wrocław / A2

09.02.2019 - Katowice / MCK

10.02.2019 - Kraków / Klub Studio

16.02.2019 - Gdańsk / Stary Maneż

17.02.2019 - Poznań / Klub Tama

27.02.2019 - Warszawa / Torwar

02.03.2019 - Łódź / Wytwórnia

