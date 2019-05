Nordic walking w ramach Akademii Zdrowia Santander Consumer Banku

Nordic walking dla każdego

Treningi nordic walking organizuje Akademia Zdrowia Santander Consumer Banku. To doskonała okazja do rodzinnego spędzania czasu. Zwłaszcza, że nordic walking jest sportem bezpiecznym i ogólnodostępnyn, skierowanym do każdego, bez względu na wiek i kondycję, nie wymagającym uprzedniego przygotowania ani dużych nakładów finansowych. – Z radością obserwujemy, że na naszych treningach pojawia się coraz więcej rodzin z dziećmi, które wspólnie postanowiły zadbać o zdrowie. Jako wzorzec do naśladowania dla naszych pociech powinniśmy jak najczęściej wspólnie uprawiać sport, a nordic walking to dyscyplina, w której odnajdzie się każdy – tłumaczy Joanna Ożóg z Santander Consumer Banku .

Nordic walking nie tylko poprawia naszą kondycję i sprawność, wpływa korzystnie na zdrowie, między innymi na układ odpornościowy, krążenie czy wydolność oddechową, ale także obniża prawdopodobieństwo zachorowania na depresję. Regularne ćwiczenia sprawiają, że czujemy się bardziej szczęśliwi, za co odpowiedzialne są endorfiny wydzielające się podczas uprawiania sportu. – Zachęcam wszystkich, aby zadbali o zdrowie swoje i najbliższych, i wzięli udział w treningach “Nordic Walking na Receptę”. Dla całej rodziny może to być początek wyjątkowej przygody z tą dyscypliną sportu oraz inspiracja do zmiany stylu życia – dodaje Joanna Ożóg z Santander Consumer Banku.

W 2018 roku na treningach „Nordic Walking na Receptę” w całej Polsce maszerowało z kijami ponad 35,5 tys. osób, które przeszły wspólnie ponad 175 tysięcy kilometrów.

W tym roku certyfikowani trenerzy z Polskiej Federacji Nordic Walking podczas grupowych zajęć na świeżym powietrzu prezentują uczestnikom podstawowe techniki marszu z kijami i czuwają nad poprawnym wykonywaniem ćwiczeń w ponad 30-stu miejscowościach w całej Polsce. Bezpłatne i otwarte treningi odbywają się w każdy wtorek o godzinie 18.00 przez 16 tygodni, do 27 sierpnia. - Zajęcia z naszymi instruktorami to doskonała okazja do nauczenia się podstawowych zasad, by czerpać z ćwiczeń jeszcze więcej przyjemności i korzyści zdrowotnych – mówi Robert Brzeziński z Polskiej Federacji Nordic Walking.

10. jubileuszowa edycja zawodów nordic walking

Na tych, którzy chcą poczuć ducha sportowej rywalizacji, czeka z kolei jubileuszowa edycja najważniejszej w Polsce serii zawodów nordic walking organizowana przez Polską Federację Nordic Walking we współpracy z Santander Consumer Bankiem. Puchary Polski i Puchary Regionalne rozgrywane są do września w siedemnastu miastach w całej Polsce. Zawodnicy jak co roku startują w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej, z podziałem na płeć i w różnych kategoriach wiekowych, na dystansach 5, 10 i 21 km. Każdy, kto ukończy marsz na wybranym dystansie, otrzyma pamiątkowy medal, a jeśli znajdzie się na podium – okolicznościowy puchar.

Szczegółowe informacje o treningach, ich lokalizacji i terminach jak również harmonogram zawodów oraz wszystkie potrzebne informacje dotyczące rywalizacji znaleźć można na www.santanderconsumer.pl/akademia-zdrowia/akademia-2019.

Akademia Zdrowia Santander Consumer Banku to ogólnopolska akcja zorganizowana przez Santander Consumer Bank, której celem jest propagowanie ruchu i zdrowego trybu życia.

W ramach Akademii Zdrowia Santander Consumer Banku odbywa się cykl bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć pod nazwą „Nordic Walking na Receptę”. Zajęcia umożliwiają rozpoczęcie przygody z nordic walking pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Technikę chodzenia z kijami można doskonalić zupełnie za darmo od maja do sierpnia w ponad 30 miejscowościach w Polsce. Treningi odbywają się raz w tygodniu i są przeznaczone dla każdego, bez względu na doświadczenie, wiek czy poziom sprawności fizycznej. Inicjatywa jest organizowana przez Santander Consumer Bank wspólnie z Polską Federacją Nordic Walking.

