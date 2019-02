Nocne zwiedzanie cmentarza na ul. Bujwida we Wrocławiu

Dziady na Bujwida, czyli nocne zwiedzanie cmentarza św. Wawrzyńca

„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?”

- To będzie TANATOWALKING, czyli nietypowe poznawanie historii Wrocławia przez pryzmat wielu mikrohistorii zaklętych w cmentarnych murach i nagrobkach. Z pochodniami i zniczami, które ze sobą przyniesiecie, przespacerujemy się alejkami tej ponad stuletniej niewielkiej nekropolii. Odnajdziemy nie tylko powojenne groby znanych postaci, ale też groby tych, którzy spoczęli tu jeszcze przed 1945 r. W intencji ich wszystkich wspólnie się pomodlimy. Dzieje tego cmentarza zaczynają się w innym miejscu i znacznie wcześniej niż się może wydawać, dlatego w trakcie spaceru opowiemy krótko o innych – przeważnie już nieistniejących – wrocławskich cmentarzach - zapowiadają organizatorzy.

Spotykamy się we wtorek 6 listopada o godz. 19.00 przed główną bramą cmentarza św. Wawrzyńca przy ul. Odona Bujwida we Wrocławiu. W przypadku niepogody zamiast spaceru odbędzie się prelekcja w siedzibie DA Wawrzyny.

Organizatorem nocnego zwiedzania jest DA Wawrzyny. Przewodnikiem będzie Kamilla Jasińska, współautorka przewodnika po tej nekropolii, zaś wspólnej modlitwie w intencji zmarłych przewodniczyć będzie ks. Paweł Cembrowicz, proboszcz parafii katedralnej zarządzającej cmentarzem.