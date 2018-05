Na całonocny maraton czytelniczy zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu przy ul. Reja 1. Zapisy tylko do 30 maja!

Dorośli mają swoją Europejską Noc Literatury, a młodzież właściwie jeszcze lepiej. Filia nr 29 Miejskiej Biblioteki Publiczna zaprasza na całonocny maraton czytelniczy czytelników w wieku 14-17 lat. Maraton potrwa aż czternaście godzin.– To pierwszy taki maraton, sam jestem ciekaw, jak się sprawdzi – mówi Andrzej Ociepa, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Maraton zacznie się w sobotę 9 czerwca o 19:00 spotkaniem autorskim z Magdaleną Knedler, której opowiadania ukazały się m.in. w zbiorach "Kryminalny Olsztyn. Koszary; Po drugiej stronie. Weird fiction po polsku"; "Literacka podróż po Gdańsku". Magdalena Knedler jest też autorką powieści, m.in.: "Klamki i dzwonki", "Winda", "Pan Darcy nie żyje".Po spotkaniu będzie poczęstunek, a następnie czytania przeplatane dodatkowymi dyskusjami i atrakcjami. Biblioteka zapewnia miejsce do czytania, książki i napoje. Planuje także kolację i śniadanie, dlatego prosi o składkę na posiłek. Maraton jest częścią ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek 2018.Co trzeba ze sobą wziąć?– śpiwór i karimatę– szczoteczkę i pastę do zębów– wygodny strój do spania– opłatę za jedzenie– zgodę opiekuna na udział w maratonie– dobry humorCo można wziąć?– książki– poduszki– latarkiLiczba miejsc ograniczona. Biblioteka prosi o zapisy do 30 maja w bibliotece, mejlowo (mbp29@biblioteka.wroc.pl) lub telefonicznie (71/326-60-63). Po 30 maja podana zostanie informacja o opłacie za posiłki (jej wysokość zależy od liczby zgłoszeń), organizatorzy będą czekać na wpłaty oraz zgody opiekunów.A niedaleko, bo na Przedmieściu Oławskim, 9 czerwca trwać będzie Europejska Noc Literatury.