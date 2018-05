Noc Muzeów w czasie której za darmo mo żna zobaczyć muzealne atrakcje, już w najbliższą sobotę (19 maja). Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w 1997 roku. Dziś w imprezie bierze udział około 120 europejskich miast.

Noc Muzeów: komunikacja

Noc Muzeów: instytucje wrocławskie

Noc Muzeów: punkty informacyjne

Noc Muzeów: Osobliwości dolnośląskie

Atrakcji imprezie towarzyszącej Świętu Muzealnika nie zabraknie. Do muzeów dołączają instytucje kultury, galerie, kościoły, kina i inne interesujące miejsca.We Wrocławiu po raz pierwszy będzie można zwiedzić niedostępne zakątki Dworca Nadodorze, Muzeum Odry, gabinet rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, wejść na pełną atrakcji Wyspę Tamka. Do obejrzenia filmowych ciekawostek zaprasza MovieGate w podziemiach placu Solnego. Tegoroczna Noc Muzeów w niektórych miejscach trwać będzie już od wczesnego popołudnia. We Wrocławiu weźmie w niej udział ponad 80 instytucji (muzea, galerie, instytucje prowadzone przez organizacje pozarządowe, domy kultury , kościoły, kino Nowe Horyzonty, Narodowe Forum Muzyki, Hydropolis). Instytucje nie tylko otwierają szeroko wrota dla zwiedzających, ale zorganizują ponad 200 wydarzeń (wernisaże, warsztaty, pokazy filmowe, wykłady, koncerty).Będzie specjalny program dla dzieci, godzinowo przyjazny dla rodzin z maluchami. 28 instytucji przygotowało warsztaty plastyczne, taneczne, muzyczne, zabawy interaktywne, pokazy filmów dla dzieci. Niektóre instytucje, np. Muzeum Mineralogiczne, Muzeum Geologiczne będą czynne 19 maja już od południa. Wszystko po to, żeby wrocławianie, Dolnoślązacy i turyści mogli zwiedzać. Muzea i instytucje biorące udział w Nocy Muzeów zapraszają do północy.Do muzeów będzie można dojechać starą miejską komunikacją. W trasę ruszy zabytkowa linia tramwajowa „M1”, dla miłośników dawnych wrocławskich tramwajów do dyspozycji będą tramwaje Konstal z 1960 i 1972 roku. Tramwaje będzie kursować co 15 min, w godzinach 17-23 na trasie: plac Społeczny, ul. Sienkiewicza, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kazimierza Wielkiego.Do najbardziej oddalonych placówek będzie można dojechać specjalną, bezpłatną linią autobusową „M2”. Autobus będzie kursować co 30 min w godz. 17-23 na trasie: stacja kolejowa Wrocław Osobowice – Pełczyńska – Obornicka – Bezpieczna – Łużycka – Osobowicka – Most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica– Pomorska – Most Pomorski – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – pl. Dominikański – Oławska – pl. Powstańców Warszawy – Most Pokoju – Wyszyńskiego – Sienkiewicza – pl. Bema – Poniatowskiego – Jedności Narodowej – Most Warszawski – Kromera – Boya-Żeleńskiego – Berenta – Kasprowicza – Przybyszewskiego – Czajkowskiego – Sołtysowicka – Koszarowa – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Broniewskiego – Obornicka – Pełczyńska – Stacja kolejowa Wrocław Osobowice.W Nocy Muzeów biorą udział:15. edycja Festiwalu Filmowego MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITYAkademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we WrocławiuCentrum Historii ZajezdniaCentrum Kultury AgoraCentrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w Synagodze Pod Białym Bocianem/Fundacja Bente KahanCRZ KRZYWY KOMINDom Edyty SteinDworzec Nadodrze Sp. z o.o.Fort Piechoty nr 6 Wrocławskie Stowarzyszenie FortyfikacyjneFort Wrocław Nr 9 - Muzeum MilitarneGALERIA ARCHIGLASS "SZOPA JAZOWA"Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej i KulturalnejGaleria ArttraktGaleria Awangarda BWA WrocławGaleria BBGaleria Dizajn BWA WrocławGALERIA ENTROPIAGaleria FOTO-GENGaleria Sztuki Współczesnej KowalscyGALERIA MGALERIA M ODWACHGaleria Miejska we WrocławiuGaleria PIECOWNIAGaleria SIC! BWA WrocławGaleria Studio BWA WrocławGaleria Sztuki i Miejsce Spotkań"Ślimak"Galeria Sztuki PlatonGaleria Sztuki SocatoGaleria Sztuki TętnoGALERIA TKACKA NA JATKACHGaleria VersusHARTHydropolisIP StudioKino Nowe HoryzontyKONTURY KULTURY - Strefa Edukacji TwórczejKościół Adwentystów Dnia SiódmegoKościół św. Józefa Rzemieślnika - Zgromadzenie Misji św. Wincentego a PauloŁokietka 5 - Infopunkt Nadodrzemia art galleryMeblodziełoMłodzieżowy Dom Kultury ŚródmieścieMłodzieżowy Dom Kultury Wrocław-KrzykiMovie GateMuzem Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. OssolińskichMuzeum Architektury we WrocławiuMuzeum Etnograficzne. Oddział Muzeum Narodowego we WrocławiuMuzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego UM we WrocławiuMuzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre, Uniwersytet WrocławskiMuzeum Miejskie Wrocławia. Oddział Muzeum Archeologiczne i Muzeum MilitariówMuzeum Miejskie Wrocławia. Oddział Muzeum Sztuki MieszczańskiejMuzeum Miejskie Wrocławia. Oddział Teatru im. Henryka TomaszewskiegoMuzeum Miejskiego Wrocławia. Oddział Muzeum HistoryczneMuzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego im. Kazimierza MaślankiMuzeum Narodowe we WrocławiuMuzeum Odry- Fundacja Otwartego Muzeum TechnikiMuzeum Poczty i Telekomunikacji we WrocławiuMuzeum Uniwersytetu WrocławskiegoMuzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we WrocławiuMuzeum Współczesne WrocławMuzuem Przyrodnicze Uniwersytetu WrocławskiegoNado pracownia i galeria ceramikiNarodowe Forum MuzykiOddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przerciwko Narodowi Polskiemu we WrocławiuOkręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików - Galeria Za SzafąOpera WrocławskaPawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki WspółczesnejPUNKT WIDOKOWY SKY TOWERRadio LUZRADIO WROCŁAWRecepcja (Strefa Kultury Wrocław)Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca "Wrocław"Rewir Twórczy Swojczycka 118Stowarzyszenie Kolekcjonerów we WrocławiuCentrum Sztuki WROVivid GalleryWrocławska Galeria Polskiego PlakatuWyspa Tamka Art HubWyższa Szkoła Humanistyczna we WrocławiuZakład Narodowy im. OssolińskichZamek na wodzie w Wojnowicach - Kolegium Europy WschodniejZESPÓŁ SZKÓŁ ANIMATORÓW KULTURY WE WROCŁAWIUZespół Szkół Plastycznych• Centrum informacji Turystycznej, Rynek 14, g.09.00-19.00• Krasnalowa Informacja Turystyczna, Sukiennice 12, g. 10.00 -18.00• Barbara: Infopunkt/Kawiarnia/Kultura, ul. Świdnicka 8b, g. 08.00- 20.00• Łokietka 5. Infopunkt Nadodrze, ul. Łokietka 5, g. 09.00-17.00• Informacja Turystyczna Dworzec Główny PKP, ul. Piłsudskiego 105 g. 8.00-20.00• Informacja Turystyczna Lotnisko, ul. Graniczna 190, g. 08.00-20.00• ZOO Wrocław, Punkt Obsługi Klienta, Wróblewskiego 1-5, g. 9.00–17.00Wrota otwierają też muzea w regionie. W jeleniogórskim Muzeum Karkonoskim będzie nieznanych eksponatów muzeum – osobliwości. W Legnicy Muzeum Miedzi (w godz. 17-23) zaprasza na zwiedzanie z przewodnikiem nieznanych pomieszczeń Dworca Kolejowego oraz przejażdżkę zabytkowym pociągiem Endolino, maskotką Kolei Dolnośląskich. W wałbrzyskiej Starej Kopalni będzie można wejść do sztolni podziemnej i na wieżę widokową, do górniczego labiryntu.