W sobotę, 19 maja, uruchomione zostaną dwie bezpłatne linie komunikacyjne, które obsługiwać będą zabytkowe pojazdy.

Miłośnicy dawnych wrocławskich tramwajów będą mieli do dyspozycji tramwaj Konstal z 1960 r. oraz "dawny ogórek" - tramwaj typu 102Na z 1972 roku - to one będą obsługiwać linię M1. Tramwaje linii M1 mają kursować między placówkami położonymi w centrum co 15 min w godzinach 17:00-22:15.Z kolei na linii M2 jeździć będziemy zabytkowymi autobusami marki Ikarus 260, Jelcz M11 i Jelcz PR110M. Autobusy linii M2 będą kursowały co 30 min w godz. od 17:00 do 22:30.W Nocy Muzeów uczestniczy w tym roku 80 instytucji (muzea, galerie, instytucje prowadzone przez organizacje pozarządowe domy kultury , kościoły, kino Nowe Horyzonty, Narodowe Forum Muzyki, Hydropolis), odbędzie się ponad 200 wydarzeń (wernisaże, warsztaty, pokazy filmowe, wykłady, koncerty), przygotowano także specjalny program dla dzieci (warsztaty plastyczne, taneczne, muzyczne, zabawy interaktywne, pokazy filmów dla dzieci).Wstęp na wszystkie wydarzenia organizowane podczas imprezy jest bezpłatny. Do niektórych instytucji obowiązują wcześniejsze zapisy.Trasa M1:- Ossolineum- Uniwersytet (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego)- Rynek (kino Nowe Horyzonty)- Zamkowa (Pałac Królewski, Ratusz, Muzeum Pana Tadeusza)- Świdnicka (Centrum Sztuki WRO)- Galeria Dominikańska (Muzeum Architektury, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, BWA)- Urząd Wojewódzki (Muzeum Narodowe)- Katedra- Ogród Botaniczny (Muzeum Przyrodnicze)- plac Bema- Hala Targowa (Galeria FOTO-GEN)- OssolineumTrasa M2:- Ostowa (Muzeum Militarne)- Irysowa (Muzeum Wojsk Inżynieryjnych)- Paprotna- Bezpieczna- Serbska- CK Agora- pl. Staszica (Dworzec Nadodrze)- Pomorska (Muzeum Minerologiczne, Muzeum Geologiczne)- Rynek/Nowy Świat (Muzeum Archeologiczne, Muzeum Militariów)- Świdnicka (Pałac Królewski, Centrum Sztuki WRO)- Galeria Dominikańska (Muzeum Architektury, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, BWA)- Urząd Wojewódzki (Muzeum Narodowe)- Katedra- Ogród Botaniczny- Świętokrzyska- plac Bema- Na Szańcach- Jedności Narodowej- Nowowiejska (Dom Edyty Stein)- Daszyńskiego- Kromera- Daniłowskiego- Koszarowa (Uniwersytet)- Daniłowskiego- Pola- Broniewskiego- Bałtycka- Irysowa (Muzeum Wojsk Inżynieryjnych)- Ostowa (Muzeum Militarne)- Stacja kolejowa Wrocław - Osobowice