Od 10 do 12 sierpnia, po raz ostatni będziemy mieli okazję uczestniczyć w jednym z największych w Polsce konwentów gromadzących miłośników mangi, anime, fantasty, komiksów i gier. NiuCon 2018 oficjalnie kończy swoją działalność.

Konwent odbędzie się na Uniwersytecie Przyrodniczym. Dekadę temu zorganizowano pierwszą edycję Festiwalu Popkultury NiuCon. Przez ten czas konwent stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na mapie ogólnopolskich zlotów miłośników szeroko pojętej fantastyki i kultury azjatyckiej. W ostatnich latach gromadził od 4 do 5 tysięcy uczestników. Dlaczego więc u szczytu popularności odbędzie się po raz ostatni?



- Przez 10 lat zdarzyło się mnóstwo wspaniałych rzeczy, uczestniczy przyjeżdżający z całej Polski mieli okazję poznać się, razem przeżywać niesamowite chwile i doskonale się bawić – mówi Monika Laureanne Sodkiewicz, organizatorka konwentu z Fundacji Popcooltura. – Stwierdziliśmy jednak, że aby się rozwijać, należy co jakiś czas modyfikować formułę. Trzeba iść do przodu, coś zmieniać, tworzyć nowe projekty. NiuCon osiągnął szczyt – i chcemy aby takim był zapamiętany. Oczywiście nie rezygnujemy z dalszych działań. Mamy mnóstwo planów – od organizacji Targów Popkultury po kameralne i tematyczne zloty zarówno miłośników kultury azjatyckiej jak i fantastyki.



Ostatni NiuCon odbędzie się pod hasłem Mitologia i Historia. Tak jak do tej pory zgromadzi tysiące entuzjastów z całej Polski, którzy będą prezentować swoje misterne przebrania. Punktem kulminacyjnym festiwalu będzie Gala Cosplay, podczas której uczestnicy zaprezentują swoje stroje i powalczą o miano twórczyni bądź twórcy najlepszej stylistyki i aranżacji.



Wejściówka na trzy dni – 55 zł (do 6 sierpnia), 60 zł na miejscu. Bilety jednodniowe: piątek – 30 zł, sobota – 40 zł, niedziela – 10 zł.



