Niezwykły pomysł - tory tramwajowe w... środku biurowca [WIZUALIZACJE]

Niezwykły pomysł na tory tramwajowe w posadzce wyszedł od mieszkańców, którzy zasygnalizowali to podczas konsultacji. Tory tramwajowe mają upamiętnić najstarszy fragment ulicy Lwowskiej, zaprojektowany w latach 70. XIX wieku, przebiegający między ulicami Powstańców Śląskich i Zielińskiego. Zniknął on w całości z krajobrazu miasta podczas oblężenia i ataku Armii Czerwonej na twierdzę Breslau w końcowej fazie II wojny światowej.

Pozostałości dawnych torów tramwajowych można znaleźć dziś w kilku miejscach w okolicy, m.in. kawałek szyny pozostał w jezdni ulicy Powstańców Śląskich - jest położony poprzecznie do przebiegu ruchu. Jak widać pamięć wrocławian o tej ważnej niegdyś ulicy pozostała i należy się cieszyć, że firma Skanska zdecydowała się przypomnieć o historii tego miejsca przy okazji nowej inwestycji. Wciąż mało jest takich miejsc we Wrocławiu, w których przy okazji zabudowywania terenu nowymi inwestycjami - najczęściej nowoczesnymi biurowcami i galeriami handlowymi, pomyślano o nawiązaniu do historii miasta.