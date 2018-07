Niewykorzystany urlop przepadnie?! Zmiany w kodeksie zostaną wprowadzone już w przyszłym roku? Wiadomo na pewno, że Kodeks pracy będzie nowelizowany. Wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące m.in. czasu pracy i właśnie urlopu wypoczynkowego i na żądanie.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy powołana przez minister pracy Elżbietę Rafalską pracowała nad zmianami w kodeksie pracy 18 miesięcy. W marcu zakończyła prace a swoje propozycje przedstawiła resortowi pracy. Propozycje komisji wzbudziły wielkie kontrowersje oraz protesty zarówno ze strony związków zawodowych, jak i pracodawców. Najwięcej emocji budziły przepisy dotyczące możliwości zwolnienia pracownic w ciąży, likwidacji płatnego urlopu na żądanie, czy płacy za nadgodziny.Kodeks pracy czeka nowelizacja. Nie będzie nowej ustawy, zmienią się tylko poszczególne zapisy dotyczące czasu pracy. L4, ciąża na razie zostaną bez zmian. Ale nowy kodeks pracy zmieni zasady dotyczące urlopu wypoczynkowego i urlopu na żądanie.NOWY KODEKS PRACY 2019: NOWELIZACJA, NIE REWOLUCJAKomisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy powołana przez minister pracy Elżbietę Rafalską pracowała nad zmianami w kodeksie pracy 18 miesięcy. W marcu zakończyła prace a swoje propozycje przedstawiła resortowi pracy. Propozycje komisji wzbudziły wielkie kontrowersje oraz protesty zarówno ze strony związków zawodowych, jak i pracodawców. Najwięcej emocji budziły przepisy dotyczące możliwości zwolnienia pracownic w ciąży, likwidacji płatnego urlopu na żądanie, czy płacy za nadgodziny.Po ogniu krytyki Minister Rafalska na brifingu prasowym poinformowała, że propozycje nowych ustaw przedstawione przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy nie będą dalej procedowane, jednak cześć zmian ma zostać wprowadzona etapowo. nie będzie jednej dużej nowelizacji. Na pierwszy ogień pójdą zmiany w czasie pracy i urlopy.Nowy kodeks pracy przewiduje jednolity wymiar urlopu dla wszystkich, niezależnie od stażu pracy czy wykształcenia. I będzie to 26 dni w roku kalendarzowym. Dla wielu pracowników takie zmiany to korzyść, bo młodzi pracownicy mogą obecnie liczyć na ledwie 20 dni wolnego, ale ta zmiana będzie mieć swoją cenę. Ma nią być przedawnienie urlopu.Czyli, jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu za dany rok, w tym samym roku, ma czas na odrobienie zaległości w odpoczywaniu tylko do końca I kwartału roku następnego. Gdy tego nie zrobi, urlop przepada. Przepada nawet w takich skrajnych przypadkach, w których pracownik w trakcie roku wielokrotnie będzie występował z wnioskiem o urlop, ale będzie otrzymał ze strony pracodawcy odmowę uwarunkowaną uzasadnionymi, ważnymi dla firmy okolicznościami. Jedyne o co w takiej sytuacji będzie można wnosić do pracodawcy, to rekompensata finansowa. Projekt przewiduje, że za taki anulowany urlop przysługuje zadośćuczynienie ze strony pracodawcy w wysokości dwukrotności świadczenia urlopowego.Formalnie nie, jednak zmienią się zasady jego udzielania. Co prawda pracownik nadal będzie mógł występować o krótki urlop – do 4 dni w roku, ale taką potrzebę będzie musiał zgłosić pracodawcy najpóźniej 24 godziny przed wzięciem dnia wolnego. Obecnie większość pracowników taką potrzebę zgłasza tuż przed rozpoczęciem pracy, co est istotą urlopu na żądanie.Nowelizacja ustawy ma być gotowa na koniec roku. Wiadomo jednak również, że część propozycji Komisji Kodyfikacyjnej zostanie wykorzystana, jednak obecnie ministerstwo nie chce spekulować, aby nie straszyć ludzi.