Nieszczepione dziecko nie pójdzie do przedszkola? Możesz złożyć podpis pod projektem ustawy [LISTA MIEJSC]

O sprawie pisaliśmy już we wrześniu. - Zaniepokoiły nas ostatnie informacje o coraz większej liczbie nieszczepionych dzieci, szczególnie na odrę. Co chwilę mamy doniesienia o nowych ogniskach zapalnych tej choroby. Uważamy, że szczepienie dzieci jest dla naszego społeczeństwa bardzo ważne. Chcemy zadbać o bezpieczeństwo dzieci oraz nas samych - tłumaczył Robert Wagner.

Aktywiści chcą, żeby w każdym przypadku kryterium obowiązkowym przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub innej publicznej formy wychowania przedszkolnego, było złożenie przez opiekunów prawnych oświadczenie o szczepieniu dziecka. Jeśli występują przeciwskania medyczne względem szczepień, to również należy je przedłożyć.

- Obecnie samorządy nie mogą wprowadzić takiego kryterium przy przyjęciu dzieci do żłobków i przedszkoli, gdyż nie pozwala na to obowiązujące prawo. Dlatego chcemy to zmienić - dodawał inicjator projektu.

Wrocławianie muszą zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy, aby zajęli się nim posłowie. Na pewno mogą liczyć na wsparcie prof. Alicji Chybickiej, posłanki Platformy Obywatelskiej i szefowej kliniki onkologii dziecięcej szpitala przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Posłanka jest za tym, aby wprowadzić kryterium szczepienia dzieci w ramach rekrutacji do żłobków i przedszkoli.

- Epidemie idą jak burza, można to porównać do tego huraganu, który zaatakował Stany Zjednoczone. Przetaczają się przez kraj i wtedy jest już za późno - przyznawała hematolog i onkolog dziecięcy profesor Alicja Chybicka.

Szczepimy, bo myślimy! Tu możesz złożyć podpis pod projektem ustawy

Jeśli ktoś chce udostępnić kolejne miejsce, to proszony jest o kontakt na mail szczepimy.bo.myslimy@gmail.com.