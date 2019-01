Nieskończoność - biurowiec powstaje na działce po kultowej plackarni przy pl. Jana Pawła II [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Na działce pomiędzy ul. Nabycińską i Sokolniczą, tuż przy pl. Jana Pawła II, na której do wiosny 2014 r. przez ponad pół wieku działała kultowa plackarnia, a w ostatnich latach market Jysk, trwa budowa biurowca Infinity (z angielskiego "nieskończoność"). Budynek postawi Avestus Real Estate. Na placu budowy trwają prace ziemne i archeologiczne przed rozpoczęciem właściwego etapu budowy. Biurowiec ma być gotowy za dwa lata - jesienią 2020 r.

Według wcześniejszych planów, na działce, którą pierwotnie wiosną 2015 r. za 4,5 mln zł kupił od miasta PM Holding, miał powstać budynek Hills&Rolls.

Biurowiec Infinity będzie miał siedem kondygnacji i powierzchnię ponad 22 tys. metrów kwadratowych. 20 tys. mkw zajmą biura. W podziemiach budynku, dla przyszłych pracowników powstanie parking, który pomieści 314 samochodów. Martwić nie muszą się również pracownicy dojeżdżający rowerami, dla których przygotowane zostanie 60 stojaków, a także szatnie i prysznice. Z kolei na parterze budynku znajdą się lokale usługowo-handlowe. Czy wśród nich znajdzie się działająca w tym miejscu przez ponad pół wieku plackarnia, inwestor na razie nie potwierdza.

Co z działką po przeciwnej stronie ul. Legnickiej, gdzie od 1967 do 2015 r. stał biurowiec Cuprum? Według wciąż aktualnych planów KGHM, do którego należy działka, stanie tam nowy, składający się z dwóch części o łącznej powierzchni 30 tys. mkw i wyposażony w podziemny parking biurowiec Cuprum Square. Inwestor, spółka-córka KGHM - KGHM TFI S.A zakładał, że budynek powstanie w ciągu dwóch lat od wyburzenia poprzednika. Miał kosztować niemal ćwierć miliarda złotych. Termin oddania go do użytku minął jednak w połowie roku, a na placu po Cuprum rosną jedynie krzaki. Decydenci z KGHM analizują, czy podjąć tę inwestycję, kiedy i w jakim zakresie.