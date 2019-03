Niesamowite. Sarna albinos przechadzała się po lesie na Dolnym Śląsku! [ZDJĘCIA, FILM]

Zwierzę było bardzo spokojne i sprawiało wrażenie, jakby w ogóle nie stresowała go obecność samochodu, choć ten znajdował się w niedużej odległości. Stało na skraju lasu na tyle długo, że panu Jackowi udało się nakręcić filmik ze zjawiskowym zwierzęciem.

Albinosy zdarzają się w każdym gatunku zwierząt, ale są rzadkością. Stąd wątpliwości, co do tego kim jest bohater uwieczniony na zdjęciu/filmie, mają w nadleśnictwie Pieńsk.

Zdaniem Adama Duchaczka, zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Pieńsk, który konsultował zdjęcie z leśniczym, specjalistą ds. łowieckich to prawdopodobnie biały daniel przechadza się po tutejszych lasach. - Obejrzeliśmy zdjęcie okazu i przypuszczamy, że to daniel. Ale na pewno nie jest to okaz z tutejszej populacji ponieważ na naszym terenie nie żyją daniele - zaznacza Adam Duchaczek z nadleśnictwa Pieńsk.

Jak dodaje, dla mieszkańców może być to sensacyjna wiadomość, ale dla przyrodników niekoniecznie, choć jest to rzadkość. - Ostatni raz na naszym terenie taki daniel był widziany kilka lat temu - mówi Duchaczek. Skąd się wziął zatem obecny?

- Zwierzęta przemieszczają się, migrują. Może przywędrował do nas z jakiejś hodowli, choć nie słyszałem, by w okolicy jakaś działała - zastanawia się nadleśniczy. I dodaje, że Pieńsk leży przecież w sąsiedztwie granicy. Czy nasz biały daniel to obcokrajowiec?

Nadleśniczy podkreśla jednak, że aby mieć pewność, kim jest bohater zdjęcia, które mailem zainteresowany wysłał do nadleśnictwa, musiałby zobaczyć zwierzę na żywo.

Wątpliwości jednak, co do tego jakiego gatunku ssaka uwiecznił pan Jacek, nie ma prof. Grzegorz Zaleśny z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest biologiem i genetykiem. Kiedy obejrzał filmik, który mu wysłaliśmy, jasno stwierdził:



- To jest sarna, ale rzeczywiście rzadko spotykany osobnik albinotyczny. To są sporadyczne przypadki, że takie pojawia się takie zwierzę pozbawione naturalnej dla danego gatunku barwy. Były zgłaszane przypadki takich albinotycznch zwierząt np. w rejonie Borów Tucholskich. Brak pigmentu w komórkach skóry (zwłaszcza melatoniny), a przyczyna tego braku jest mutacja genetyczna. Występuje na tyle rzadko że nie należy raczej oczekiwać że w tym stadzie pojawia się inne białe sarny.