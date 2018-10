„Niekrólewska wyprawa” – niezwykła książka pisana wierszem

-Pierwotnie tekst miał być przeznaczony wyłącznie dla mojej 4-letniej siostry, jednak po namowie znajomych zdecydowałem się przesłać materiał do wydawców. Efekt przerósł moje oczekiwania. Zainteresowanie było bardzo duże – przyznaje 22-letni autor.

Co więc wyróżnia publikację od pozostałych?

Historia w całości została napisana 16-zgłoskowcem, przez co treść przekazywana jest w przyciągający uwagę sposób. Wiersz dodaje utworowi dźwięczności, co bardzo mocno pobudza wyobraźnie i pozwala zagłębić się w ciekawą przygodę bohatera – Króla Jana.

Pewnego dnia władca wyrusza na wyprawę, której celem jest tajemnicza księga. Decyzja o wyjściu z zamku okazuje się być początkiem niesamowitej przygody, przepełnionej barwnymi postaciami i zabawnymi momentami. Nie można jednak nie wspomnieć o edukacyjnych walorach utworu oraz… świetnej puencie.

O oprawę graficzną zadbała Katarzyna Winkler – studentka architektury na Politechnice Wrocławskiej. Trzeba przyznać, że stanęła na wysokości zadania. Poprzez swoje rysunki przekazała pewne fabularne smaczki, widoczne tylko dla spostrzegawczych.

Jak się okazuje, młody autor nie tylko napisał, ale także samodzielnie wydal książkę (tzw. self-publishing, czyli publikowanie bez udziału wydawnictwa). W naszym kraju ta forma wydawania książek dopiero raczkuje, jednak za zachodnią granicą cieszy się dużą popularnością. Krzysztof Pławecki zarządza całym procesem wydawniczym „Niekrólewskiej wyprawy” od początku, czyli od napisania pierwszych słów swojej książki, do sprzedaży i wysłania książki do czytelników. Liczymy, że tak interesująca historia, oprawiona w twardą okładkę i ozdobiona barwnymi ilustracjami trafi do serc młodszych i tych starszych czytelników.

Na końcu warto dodać, iż autor zdecydował się również na nagranie audiobook’a, do współpracy zaprosił Wojciecha Stagenalskiego – absolwenta wrocławskiej PWST, którego barwa głosu, dykcja i przede wszystkim profesjonalizm na pewno zadowolą nawet najbardziej wymagających słuchaczy.

Przedsprzedaż książki trwa do 13 października, a w jej ramach każda książka oferowana jest w atrakcyjnej cenie oraz zawiera własnoręczny podpis autora.