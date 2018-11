Niedziele handlowe Listopad 2018. Sklepy otwarte 11 i 12 listopada [NIEDZIELE HANDLOWE W LISTOPADZIE 2018, OTWARTE SKLEPY 11.11 i 12.11]

NIEDZIELE HANDLOWE LISTOPAD 2018 - SKLEPY 11 i 12 LISTOPADA

Przed nami kolejna niedziela w listopadzie, która dodatkowo jest dniem świątecznym. 11 listopada 2018 roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Czy w najbliższą niedzielę, 11.11.2018 obowiązuje zakaz handlu? Odpowiadamy.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie w marcu br., w 2018 roku są 39 dni, kiedy obowiązuje zakaz handlu. Oprócz tego, zakaz handlu obowiązuje w dni świąteczne – najważniejsze państwowe i kościelne.

NIEDZIELE HANDLOWE I ZAKAZ HANDLU LISTOPAD 2018

4 listopada - niedziela handlowa

11 listopada – zakaz handlu

12 listopada (poniedziałek) – zakaz handlu

18 listopada – zakaz handlu

18 listopada - niedziela handlowa

To oznacza, że w niedzielę 11 listopada 2018 obowiązuje zakaz handlu. Dodatkowo, zakaz handlu będzie obowiązywał również w poniedziałek, 12 listopada

Przypomnijmy, że 12 listopada dniem wolnym od pracy jest od kilka dni. Wtedy Sejm przyjął, a prezydent podpisał, okolicznościową ustawę. - Zaprezentowali bubel prawny, ustawę, która nadaje się tylko i wyłącznie do kosza. Podzieli Polaków na pracujących i niepracujących – stwierdził poseł PO Borys Budka.

- Opozycja w każdej sprawie będzie miała przeciwne zdanie niż rząd. Zapewniam pana, że gdybyśmy teraz byli przeciwni 12 listopada, to nagle opozycja by uznała, że to jest najlepszy sposób, jaki można było na to święto przedstawić – skomentował Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Ustawa o zakazie handlu przewiduje, że kto złamie zakaz podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł. Mimo obostrzeń, nie oznacza to, że nawet w niedzielę niehandlową oraz świąteczną w ogóle nie zrobimy zakupów. Są placówki handlowe, w który zakaz handlu nie obowiązuje.

SKLEPY OTWARTE 11 LISTOPADA i 12 LISTOPADA

Zakaz handlu w niedziele nie jest bezwzględny. Istnieje od niego sporo wyjątków. Dlatego nawet w niedziele, kiedy obowiązuje zakaz handlu, tak jak w najbliższą niedzielę 11 listopada oraz w poniedziałek 12 listopada można będzie zrobić zakupy.

W dni, kiedy obowiązuje zakaz handlu, zakupy zrobimy między innymi w aptekach i na stacjach benzynowych. Otwarte są również mniejsze osiedlowe sklepy, w których za ladą stanie właściciel lub jego najbliższa rodzina. Czynne są też Żabki i Freshmarkety. Decyzję o godzinach otwarcia podejmą osoby prowadzące poszczególne placówki.