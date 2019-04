Nie żyje turysta. Wałbrzysko-Kłodzki GOPR: zainstalujcie aplikację ratunek! [ZDJĘCIA]

Niestety, tragicznie zakończyła się wycieczka w góry dla 65-letniego turysty. W okolicach Glinna koło Walimia, na żółtym szlaku doszło u niego do zatrzymania krążenia. Mimo szybkiej pomocy ratowników z Wałbrzysko-Kłodzkiej grupy GOPR, Zespołu Ratownictwa Medycznego "P" z Wałbrzycha i dodatkowo zespołu Ratownik13 Lotniczego Pogotowia Ratunkowego mężczyzna zmarł.

Do tragedii doszło w niedzielę, 28 kwietnia. O godz. 12:10 ratownicy GOPR otrzymali zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o 65-latku, który potrzebuje pomocy.

- Na podstawie uzyskanych koordynatów GPS udaje się ok. godziny 12:50 namierzyć poszkodowanego, któremu znajomi uciskają klatkę piersiową. O godz. 13.02 ląduje śmigłowiec pogotowia. Niestety, o 13.51 lekarz stwierdza zgon - informują goprowcy i podkreślają, jak ważny jest w takich sytuacjach czas, w którym pomoc dociera do poszkodowanych.

Ratownicy apelują, by wszyscy którzy wybierają się w góry, zainstalowali w telefonach bezpłatną aplikację RATUNEK. W razie wypadku, pomaga ona ratownikom namierzyć poszkodowanego i szybciej udzielić mu pomocy.

Pobrać ją można TUTAJ!

Właśnie dzięki takiej aplikacji błyskawicznie pomóc udało się rowerzyście ze Srebrnej Góry. Jak informują ratownicy, o godz. 11:52 otrzymali zgłoszenie z aplikacji Ratunek o wypadku rowerzysty na singletrack A.

- Potencjalnie długi czas dotarcia ratowników z Centralnej Stacji Ratunkowej w Wałbrzychu do poszkodowanego, a także wielonarządowość urazów przeważyły o zadysponowaniu do działań helikoptera LPR #Ratownik13, który podjął ratowników z Przełęczy Sokolej. O 12:56 do poszkodowanego desantuje się na linie ratownik, który zaopatrzonego przez Zespół Ratownictwa Medycznego rowerzystę zabezpiecza w materacu i na długiej linie podejmuje z miejsca zdarzenia. O 14:52 ratownicy wracają do CSR - napisali ratownicy.