Nie żyje świadek w sprawie Tomasza Komendy (© Polska Press)

Prokuratura bada okoliczności śmierci Doroty P. Kobieta była świadkiem w sprawie Tomasza Komendy. To od niej zaczął się udział mężczyzny w sprawie dotyczącej gwałtu i morderstwa 15-latki w Miłoszycach. Przypomnijmy, że w wyniku śledztwa w sprawie tej zbrodni Komenda na 18 lat trafił do więzienia za coś, czego nie zrobił...

Dorota P. zmarła w jednym z wrocławskich szpitali 9 czerwca. Prokuratura – z urzędu - wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny jej śmierci.



Postępowanie prowadzi wrocławska Prokuratura Okręgowa. - Konieczne jest ustalenie przyczyny zgonu i sprawdzenie prawidłowości podejmowania działań medycznych wobec Doroty P. - mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Małgorzata Klaus.



Potwierdza, że kobieta miała wcześniej problemy zdrowotne. Ale bliższych informacji o ustaleniach w sprawie śledczy nie ujawniają. Dorota P. - przed swoją śmiercią – zdążyła być już przesłuchana w śledztwie łódzkiej Prokuratury Okręgowej.



Ma ono wyjaśnić jak doszło do tego, że niewinny człowiek odsiedział osiemnaście lat za zbrodnię, której nie popełnił. Czyli za gwałt i morderstwo na piętnastoletniej Małgosi K. Doszło do niego w noc sylwestrową z 31 grudnia 1996 na 1 stycznia 1997 w Miłoszcach koło Jelcza Laskowic.



Dorota P. była osobą, która doprowadziła do tego, że policja zainteresowała się Tomaszem jako domniemanym sprawcą. Powiedziała znajomemu policjantowi, który był u niej z żoną na towarzyskim spotkaniu, że Tomasz może być jednym ze sprawców zbrodni...



Czytaj dalej na kolejnej stronie!

Poprzednia strona strona: 1 z 2 Następna strona

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.