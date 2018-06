W 2013 r. ksiądz Drwięga obchodził 50-lecie kapłaństwa (© Fot. Tomasz Hołod / Polskapresse)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

W czwartek rano (31 maja) w wieku 79 lat w szpitalu zmarł ksiądz infułat Adam Drwięga. Od wielu lat walczył z rakiem.

Ksiądz Adam Drwięga zmarł w szpitalu w poranek Bożego Ciała. Od 1985 do 2014 r. był proboszczem Archikatedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963 r.



Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 4 czerwca o godz. 11 w katedrze



Ksiądz infułat był znamym wrocławskim księdzem. Pod jego rządami katedra, której został proboszczem w 1985 roku, odzyskała swój dawny blask. Po odejściu z urzędu proboszcza został rezydentem.



Ksiądz Adam Drwięga to Protonotariusz Apostolski, Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiackiej Świętego Krzyża, Kapelan Dolnośląski Państwowej Straży Pożarnej, Duszpasterz Rzemieślników.





Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.