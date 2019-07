Nie żyją ksiądz i dwójka dzieci. Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku

Do wypadku doszło ok. godz. 13 na tzw. „dołku” w pobliżu Dziadkowa pod Miliczem. Czołowo zderzyły się tam opel i toyota. Autami w sumie podróżowało 9 osób: pięcioro dorosłych i czworo dzieci. Osiem osób zostało rannych - w tym trzy były w stanie bardzo ciężkim. Bez szwanku wyszedł z wypadku tylko roczny chłopiec, którego przekazano rodzinie.

W ciężkim stanie do szpitala w Ostrowie Wlkp. trafił również ksiądz proboszcz parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie. Niestety, na drugi dzień 51-latek zmarł w szpitalu.

Na tym jednak nie koniec tragicznych wieści. W czwartek, 27 czerwca w szpitalu zmarł 4-letni chłopiec. We wtorek, 2 lipca lekarze przegrali również walkę o życie dziewczynki. Niestety, obrażenia u dzieci okazały się zbyt poważne.

Cały czas trwa policyjne śledztwo, które ma ustalić dokładny przebieg zdarzenia. - Wiadomo, że samochód marki Toyota, którą podróżował ksiądz wraz z rodziną wyjeżdżał z łuku w kierunku Milicza. Z kolei samochód marki Opel Omega jechał od strony Milicza i znajdował się na prostym odcinku drogi. Doszło do czołowego zdarzenia. Ciężko dziś powiedzieć, kto doprowadził do tego wypadku. To wciąż jest w materii naszych działań. Nie wiemy też na sto procent czy doszło do poślizgu czy może któryś z kierowców zasłabł - mówi Rafał Radny, aspirant sztabowy z Komendy Powiatowej Policji w Miliczu, którego cytuje portal krotoszyn.naszemiasto.pl.