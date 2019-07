Nie wolno wchodzić do lasów pod Wrocławiem. Przeczytaj szczegóły!

zobacz galerię (3 zdjęcia) W informacji opublikowanej przez Nadleśnictwo Oborniki Śląskie czytamy: Nadleśnictwo Oborniki Śląskie zawiadamia, że ze względu na występowanie dużego zagrożenia pożarowego z dniem 04.07.2019 r. na terenie całego Nadleśnictwa Oborniki Śląskie wprowadzony został okresowy zakaz wstępu do lasu. Las objęty zakazem wstępu zostanie oznakowany tablicami „Zakaz wstępu” z podaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. O dokładnej dacie odwołania zakazu będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Nadleśnictwa Oborniki Śląskie. Których dokładnie terenów dotyczy zakaz? ZOBACZ MAPĘ NA KOLEJNYM SLAJDZIE zobacz galerię (3 zdjęcia)

W dolnośląskich lasach jest bardzo sucho. Z tego powodu coraz częściej dochodzi do pożarów. Dlatego został wydany przez leśników zakaz wchodzenia do lasu (obowiązuje od 4 lipca do odwołania). O szczegółach przeczytaj w opisach pod zdjęciami w naszej galerii