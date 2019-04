Nie tylko nauczyciele. Uczniowie też będą strajkować. Początek we wtorek

- Wrocławski Strajk Uczniowski to manifestacja poparcia młodzieży dla strajkujących nauczycieli, oraz postulatów, jakie wysuwają oni wobec strony rządowej – mówi Adam Kudyba, jeden z organizatorów i uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr XVI. - Chcemy w ten sposób pokazać, że nie stoimy obojętnie wobec ich walki o godną płacę i godne traktowanie – dodaje.

Demonstracji będzie towarzyszyć dodatkowa inicjatywa - możliwość wpisania uwagi do dzienniczka Anny Zalewskiej. Wszystkie wpisy organizatorzy zamierzają zebrać w całość i wysłać minister edukacji.

- To my, młodzi ludzie tego kraju kształtujemy jego przyszłość. Zawód nauczyciela jest porównywalny do zawodu lekarza. Obie grupy odbywają ważne role w rozwoju naszego życia, a tylko jedna zasłużyła sobie na szacunek. Jesteśmy tutaj, by to zmienić – mówi Aleksandra Wiśniewska, współorganizatorka strajku, na co dzień ucząca się w XIII LO we Wrocławiu.