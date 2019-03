Rząd chce wprowadzić zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Pieniądze na dzieci mają być dostępne niemal od razu. - Zapewni to wprowadzenie instytucji alimentów natychmiastowych - zapowiedział pełnomocnik ministra sprawiedliwości Michał Woś. Jak będzie wyglądała procedura?

- Na prostym formularzu będzie składany wniosek o alimenty natychmiastowe. Ten wniosek będzie w ciągu kilku dni rozpatrywany przez sąd, właściwie przez referendarza sądowego. Dzięki temu alimenty właściwie natychmiast trafią do dzieci. W ciągu kilku dni będą podlegały egzekucji - poinformował Michał Woś.

To będzie duża pomoc

To cieszy rodziców, którzy z różnych powodów o alimenty muszą walczyć w sądzie, a potem na pieniądze czekają wiele miesięcy.

Pani Anna z Wałbrzycha, mama dwójki przedszkolaków, rozstała się z mężem rok temu.

- Nie chciałam iść do sądu, dlatego sama zaproponowałam mu alimenty, kwotę 800 zł na dwójkę naszych dzieci. Moim zdaniem to minimum. Z drugiej strony wzięłam pod uwagę jego sytuację finansową. Okazało się jednak, że on tego nie docenił, a podczas kłótni wykrzyczał mi, że nie dostanę ani grosza - opowiada kobieta. Sprawa trafiła więc do sądu, który uznał, że ojciec ma płacić 900 zł miesięcznie. - Ale wyrok nie sprawił, że dostałam pieniądze. Musiałam oddać sprawę do komornika, a w tym czasie mój mąż zadbał o to, by nie wykazywać oficjalnych dochodów. W końcu pieniądze udało się ściągnąć, ale trwało to pięć miesięcy. Gdyby nie pomoc moich rodziców, nie miałabym z dziećmi za co żyć, bo ponad połowa mojej pensji idzie na spłatę mieszkaniowego kredytu - opowiada pani Anna.

W takiej sytuacji były bądź są tysiące Dolnoślązaczek. Teraz ma się to zmienić.

500 zł albo 900 zł

Na jedno dziecko alimenty natychmiastowe mają wynosić 500 zł. Na dwoje - 900 zł, na troje - 1200 zł (rząd na razie nie sprecyzował, co w przypadku większych rodzin).

Jeśli ojciec (ponad 95 proc. to mężczyźni obligowani do płacenia alimentów) zgodzi się z taką kwotą, wówczas całe standardowe postępowanie sądowe nie będzie potrzebne. Wniosek o natychmiastowe świadczenie będzie można wypełnić nawet przez internet.

Zmiany chwalą urzędnicy zajmujący się alimentami w gminach, którzy zwracają uwagę m.in. na to, że dopiero po dwóch miesiącach niepłacenia zasądzonych alimentów można starać się o pieniądze z funduszu alimentacyjnego.

Dłużników przybywa

Tymczasem rosną alimentacyjne zaległości, a dłużników alimentacyjnych przybywa. Jak wynika z nowego zestawienia firmy BIG InfoMonitor, zaległe alimenty w Polsce wynoszą już 11,8 mld zł i w ciągu roku wzrosły o 654 mln zł. Na swoje dzieci nie płaci 306 tys. rodziców w całym kraju, a w ciągu roku przybyło ich 34 tys.

Alimentów najczęściej nie płacą mieszkańcy Śląska, gdzie do grona niesolidnych rodziców należy ponad 38,2 tys., osób, Mazowsza - ponad 33 tys. osób oraz Dolnego Śląska - ponad 30,5 tys. osób. W tych województwach są też najwyższe kwoty zaległości, przekraczające miliard złotych.