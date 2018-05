Za niedługo kary za niedopilnowanie zwierząt mogą być wyższe. (© pixabay)

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przygotowało już zmiany w prawie wprowadzające surowe kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt. Rada Ministrów przyjęła już projekt ustawy. Teraz zajmie się nią Sejm.

Nowe regulacje przewidują karę ograniczenia wolności oraz wyższą niż obecnie grzywnę. Osoby, które nie zachowują środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia zamiast do 250 zł będą mogły dostać nawet do 1 tys. zł kary.



Zdecydowanie wyższa kara grozić będzie za niedopilnowanie zwierzęcia, które stanowi zagrożenie dla życia człowieka.



Jeśli właściciel lub opiekun trzyma groźnego psa na nieogrodzonej posesji, pozostawia bez opieki w miejscu publicznym lub puszcza wolno podczas spacerów to może zostać ukarany ograniczeniem wolności, a nawet grzywną do 5 tys. zł.



Przepis obejmuje wszystkie zwierzęta, bez względu na to, czy znajdują się w wykazie groźnych ras.



Przypadki psów agresywnych, atakujących przechodniów, (jeśli wystąpi niebezpieczeństwo pogryzienia) bezzwłocznie należy zgłaszać na Policję, która podejmując interwencję, powiadomi też lekarza weterynarii, a ten przy pomocy specjalnego sprzętu schwyta zwierzę, (w razie potrzeby przebada i pozostawi na obserwacji) oraz odwiezie do schroniska.



