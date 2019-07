Nie oglądaj wszystkiego, tylko to co najlepsze – z takim przesłaniem T-Mobile weszło na polski rynek rozrywkowy.

Jeden rachunek za telefon, internet, najnowsze produkcje filmowe, ulubione seriale oraz transmisje spotkań ukochanej drużyny sportowej. Tak w skrócie prezentuje się Magenta 1 – najnowsza oferta T-Mobile. Odpowiadając na potrzeby rynku, firma wyszła ze swoimi propozycjami daleko poza usługi komunikacyjne. Według badań aż 26 procent klientów deklaruje, że w najbliższym czasie zrezygnuje z tradycyjnej telewizji na rzecz nowoczesnej, dostępnej w dowolnym momencie rozrywki. Nikt nie chce także płacić kilku rachunków, które generują dodatkowe koszty. T-Mobile oferuje w jednym pakiecie najlepszy internet mobilny w Polsce, ultranowoczesny internet domowy, dostęp do Netflixa, Eleven Sports oraz sportowych transmisji IPLA. Operator postawił na prostą i czytelną ofertą, która dostępna jest w różnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb wariantach. Za najtańszy pakiet Magenta 1 zapłacimy 99 zł miesięcznie. W trakcie trwania umowy można swobodnie zwiększać pakiet usług, uzyskując szybszy internet oraz bogatszy pakiet Netflix. Statystyki potwierdzają, że amerykańska platforma w ostatnich latach stała się najpopularniejszą rozrywką we wszystkich grupach wiekowych.

- Wsłuchujemy się uważnie w głos naszych klientów i jesteśmy przekonani, że w kwestii usług kluczowe są dziś dla nich prostota i wysoka jakość. Nie chcą już przeglądania setek kanałów, na których nie mogą znaleźć interesujących ich treści, czy wielu osobnych rachunków za różnego rodzaju usługi. Nasza oferta Magenta 1 nie tylko daje klientom komfort korzystania z usług najwyższej jakości w jednym miejscu i przy jednym rachunku, ale to również dostęp do starannie wyselekcjonowanej, najlepszej rozrywki – mówi Frederic Perron, członek zarządu ds. rynku prywatnego w T‑Mobile Polska.