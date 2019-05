Nie ma rąk, nie ma nóg. Pokazuje swoim życiem, jak pokonywać ograniczenia. Właśnie przyjeżdża do Wrocławia

Odnowienie Festival – Nick Vujicic na Stadionie Wrocław

Spotkanie z Nickiem Vujiciciem będzie zwieńczeniem trzeciej edycji ODNOWIENIE FESTIVAL, który rozpoczyna się we Wrocławiu w czwartek 30 maja. Celem festiwalu jest budowanie porozumienia ponad wszelkimi podziałami w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz umacnianie w mieście jedności bez barier. Podobnie jak w zeszłym roku wydarzenie otrzymało patronat honorowy Prezydenta Wrocławia, a swojej pomocy przy organizacji udzieli po raz kolejny Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Organizatorzy zachęcają, by w dniu finału korzystać z komunikacji zbiorowej. Parkingi w dużej mierze zarezerwowane są dla osób z niepełnosprawnościami, których na Stadionie Wrocław w niedzielę będzie kilka tysięcy. Wrocławskie MPK przygotowało dodatkową komunikację zbiorową:

DOWÓZ WIDZÓW NA STADION WROCŁAW

T1 (tramwajowa linia specjalna)

Galeria Dominikańska – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Milenijna – Pilczycka – Królewiecka – Stadion Wrocław

(Królewiecka)

Stadion Wrocław (Królewiecka) – Królewiecka – Pilczycka – Milenijna – Legnicka – pl. Jana Pawła II – most Sikorskiego – Jagiełły – most Mieszczański – Dubois – Drobnera – pl. Bema – mosty Młyńskie – św. Jadwigi – most Piaskowy – Piaskowa – św. Katarzyny – Galeria Dominikańska