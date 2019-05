Nie chce ci się ćwiczyć? Sprawdź, jak możesz się poruszać, kiedy nie masz ochoty na trening!

zobacz galerię (8 zdjęć) Wiele osób na zimę zamyka rowery w piwnicy – zupełnie niepotrzebnie. Każda pogoda na rower jest dobra, trzeba tylko odpowiednio do niej się ubrać. Jazda na rowerze pozwoli się poruszać, spalić kalorie i dotlenić, a jeśli mamy postrzegać ją jako wysiłek, to trzeba przyznać, że bardzo przyjemny! Nie trzeba też wcale wygospodarowywać na nią dodatkowego czasu – wystarczy zamienić samochód czy autobus na rower. Będzie zdrowiej i taniej! Canva zobacz galerię (8 zdjęć)

Sport to zdrowie i co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości. Mimo tego, że coraz więcej osób podejmuje regularne treningi, każdemu zdarzy się chwila słabości i brak ochoty na ćwiczenia. Niektórzy z kolei w ogóle nie przepadają za sportem i unikając go, prowadzą zabójczy dla zdrowia siedzący tryb życia. Niezależnie od tego, do której grupy należysz, wybraliśmy dla ciebie kilka rodzajów aktywności fizycznej idealnych, gdy nie masz ochoty na trening z prawdziwego zdarzenia. Poruszasz się i będziesz mieć z tego sporo przyjemności, a twoje ciało ci za to podziękuje!