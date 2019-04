Nawet 500 złotych za dzień pracy dla liczących głosy w najbliższych wyborach. Zostało już niewiele czasu by się załapać

Nabór kandydatów do pracy w komisjach, które zostaną powołane do obsługi majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego powoli dobiega końca. Co prawda pierwszeństwo mają poszczególne Komitety Wyborcze, ale ostatnio umożliwiono aplikowanie osobom nie związanym z komitetami czyli de facto z walczącymi o mandaty partiami lub koalicjami. Takie osoby mają szanse w przypadku gdy partyjnych kandydatów będzie za mało i będą dobrani losowo przez komisarzy wyborczych. Dla chcących się załapać pozostało już niewiele czasu, bo termin zgłaszania zarówno przez komitety wyborcze jak i niezależnie od nich, upływa w najbliższy piątek czyli 26 kwietnia.

Komisje liczą - zależnie od liczby mieszkańców na swoim terenie - od 7 do 15 osób, czyli kilkaset tysięcy w całym kraju. Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich komisji, do obsługi wyborów tylko na Dolnym Śląsku, trzeba skompletować sztab liczący ponad 17 tysięcy osób.

Jak aplikować? Chęć pracy w komisji wyborczej można zgłosić u pełnomocnika jednego z komitetów wyborczych, w urzędzie gminy i ona prześle takie zgłoszenie do nas, lub bezpośrednio w naszym biurze - usłyszeliśmy we wrocławskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów, utworzonych w związku z wyborami oraz ich adresy, a także namiary na urzędników wyborczych w gminach, można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Za liczenie głosów stawki mocno w górę

Z niespełna 200 do 500 złotych - o tyle - jak dowiedzieliśmy się w Państwowej Komisji Wyborczej, podniesiono diety dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu, w wyborach Prezydenta i w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zastępcy przewodniczących obwodowych komisji wyborczych dostaną 400 złotych (wcześniej: 180 zł), a członkowie tych komisji - 350 zł (wcześniej: 160 zł). Oznacza to wzrost na poziomie przeszło 100 procent. Warto przy tym pamiętać, że zupełnie inne - wyższe - stawki obowiązywały przy ostatnich wyborach samorządowych. Wtedy płacono od 300 do blisko 400 złotych. A te pieniądze do głównych obowiązków członków komisji należą: czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, liczenie głosów i ustalenie wyników głosowania w obwodzie, a następnie przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Kto może załapać się do obwodowej komisji wyborczej?

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że kandydatem do pracy w komisji może być osoba, która jest ujęta w stałym rejestrze wyborców w województwie, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji, oraz posiada prawo do głosowania. Ten ostatni warunek spełnia obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. Osoba ta, nie może być pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie może być też pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu. Nie może być to ponadto osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

To nie wszystko, w wytycznych PKW zwrócono uwagę, że można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Wskazano też, że członkiem komisji nie może być kandydat w wyborach, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub obserwator społeczny. Jak podkreślono, członkiem komisji nie może być również osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, ojcem, matką, dziadkiem, babcią (tzw. wstępnym), synem, córką, wnukiem, wnuczką (tzw. zstępnym), rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo osobą pozostającą z kandydatem w stosunku przysposobienia.

Obcokrajowiec też może

„Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej ale nie jesteś obywatelem polskim, także możesz być kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej pod warunkiem, że najpóźniej w dniu wyborów kończysz 18 lat” - czytamy w instrukcji PKW. Taki kandydat musi być w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji. Nie może być też pozbawiony prawa do głosowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Na terytorium Polski obwodowe komisje wyborcze muszą być powołane przez komisarzy wyborczych, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów wyznaczonym na 26 maja, czyli do 6 maja. Jak też czytamy na stronie PKW - samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana.