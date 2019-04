Nauczyciele oburzeni kazaniem biskupa. Krytykował strajk i sugerował, że nie wywiązują się z misji

Oto list w otwarty strajkujących nauczycieli do Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca

Księże Biskupie,

w nawiązaniu do kazania wygłoszonego w Katedrze Świdnickiej w Wielki Czwartek 18.04.2019r. wyrażamy swoje oburzenie postawą Jego Eminencji w stosunku do strajkujących nauczycieli.

Okres Triduum Paschalnego to czas głębokiej refleksji nad istotą człowieczeństwa, pokorą i miłością bliźniego, a nie wyrażania swoich poglądów politycznych. Sugerowanie parafianom jakoby nauczyciele nie wywiązują się ze swojej misji i nie trwają przy swoich uczniach do końca jest wysoce niesprawiedliwe i krzywdzące tę grupę zawodową, która – jak żadna inna – poświęca się ich edukacji i wspiera w wychowaniu.

Nie przystoi Biskupowi w tym okresie skłócanie społeczeństwa ze sobą poprzez przywoływanie na mszy bolesnych, nawiązujących do tragicznych przykładów z naszej historii, a tym samym nieadekwatnych do obecnej sytuacji społecznej.

Strajkujące grono pedagogiczne

ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy