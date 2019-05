Nauczyciele namawiają się w internecie przeciwko Annie Zalewskiej. Chcą, żeby przegrała wybory do PE

„Pani minister Zalewska, zmieniam specjalnie okręg wyborczy, aby zagłosować. I nie jestem sam” - takie hasło na Facebooku rzucił Marek Jakubowski, nauczyciel z Czerwonaka od Poznaniem. Na swoim profilu napisał: „Aniu zostań z nami – 26 maja ci w tym pomożemy”, a także zamieścił apel do innych nauczycieli: Przepiękny Dolny Śląsk i cudna Opolszczyzna. Koleżanki i koledzy nauczyciele warto odwiedzić!!! Może 26 maja tego roku? Wezwał w ten sposób do masowego dopisywania się do list wyborców właśnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, następnie głosowania na konkurentów szefowej resortu edukacji z innych list, tak by – jak argumentuje – zablokować jej drogę po mandat europosłanki. Anna Zalewska jest jedynką listy PiS w okręgu 12 czyli na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Jej start w wyborach, jeszcze przed strajkiem, protestujący nauczyciele uznali za ucieczkę przed skutkami reformy edukacji, a szczególnie likwidacji gimnazjów.

Nauczyciele szybko podchwycili hasło rzucone przez kolegę spod Poznania. Udział w głosowaniu na Dolnym Śląsku lub Opolszczyźnie zadeklarowało ponad osiem tysięcy belfrów z innych regionów Polski. „Zatrzymajmy Annę Zalewską w kraju!”, „Nie pozwólmy uciec PIS-owi od odpowiedzialności za katastrofę w szkolnictwie” czy „Aniu zostań z nami - 26 maja ci w tym pomożemy” - na portalach społecznościowych pojawiły się setki komentarzy.

Jeden z nauczycieli, pod pseudonimem Marco Ramius, zamieścił instrukcję, co zrobić by zagłosować na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie: „Ruszajmy. Należy złożyć wniosek w urzędzie miasta o wydanie "Zaświadczenia o prawie do głosowania". W momencie wydania takiego zaświadczenia jesteśmy wykreślani z list wyborczych w obwodzie naszego stałego miejsca zamieszkania i na podstawie tego zaświadczenia możemy głosować w dowolnym miejscu - nawet w naszym obwodzie, na wypadek rezygnacji z wyjazdu. UWAGA! Zaświadczenie wydaje urząd miasta najpóźniej do 24 maja, jednak lepiej zacząć już teraz je wyrabiać na wypadek, gdyby jakiś samorząd chciał utrudniać. Samo zaświadczenie można zamówić drogą elektroniczną, ale odebrać już trzeba w urzędzie osobiście, lub przez osobę upoważnioną. Pamiętajcie, nie trzeba jechać do Wrocławia czy Opola, wystarczy dojechać do najbliższej gminy w okręgu wyborczym Anny Zalewskiej” - czytamy na Facebooku.

Czy deklarowany w sieci udział w głosowaniu na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie przerodził się w rzeczywiste, masowe dopisywanie się do list wyborców w 12 okręgu? - Nie chcę komentować tej akcji, a co do rejestrowania się wyborców poza miejscem zameldowania, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić jego skali. To trzeba by sprawdzać z osobna w poszczególnych gminach – usłyszeliśmy we wrocławskiej delegaturze Państwowej Komisji Wyborczej. - Ilu wyborców głosowało w innych okręgach niż wynika to z zameldowania, będzie wiadomo dopiero po 26 maja.