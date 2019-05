Naturalny krem do twarzy - warto czy nie warto?

Krem do twarzy ma nie tylko pielęgnować naszą skórę, ale także jak najdłużej utrzymać jej nawilżenie i wzmocnić płaszcz hydrolipidowy, który znajduje się w zewnętrznej warstwie naskórka.

Jak działa krem do twarzy?

Cienka warstwa kremu do twarzy wchłania się nawet do 30 minut. W ciągu pierwszych 10 minut odparowywuje większość wody. Następnie rozpoczyna się penetracja skóry przez zawarte w kosmetyku substancje aktywne. Skuteczność działania składników aktywnych zależy głównie od wielkości cząsteczek danej substancji jak i jej cech fizycznych i chemicznych.

Pytając konsumentów czy dobry krem do twarzy powinien się zupełnie wchłaniać w skórę zapewne większość odpowie, że tak. Niestety, nie jest to gwarantem skuteczności kosmetyku. Skuteczny krem do twarzy powinien zawierać składniki (np. naturalne oleje), które pozostawiają na skórze tzw. film ochronny. Dzięki temu woda z naskórka nie odparowuje, a nasza cera pozostaje w dobrej kondycji. Pamiętasz, jak w szkole uczyli nas, że skóra zbudowana jest z naskórka i skóry właściwej? Naskórek składa się z 4 warstw, które są jak punkt kontrolny dla składników przenikających z kremu do twarzy. Nie wszystkie substancje zdołają przejść przez tą barierę.

Kiedy krem naprawdę działa?

Czy krem pozytywnie działa na naszą cerę możemy stwierdzić po około 4-5 tygodniach regularnego stosowania. Jeśli po zakupie nowego kremu nie widzisz efektu “wow” po paru dniach, nie zrażaj się i daj mu szansę. Cera potrzebuje czasu, aby przywyknąć do nowych składników. Krem do twarzy należy odstawić tylko w przypadku reakcji alergicznej lub utrzymującego się podrażnienia. Jest to istotna informacja w przypadku cer nadreaktywnych na określone składniki.