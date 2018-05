(© Bartek Sadowski)

Natalia Grosiak, wokalistka Mikromusic organizuje wyprzedaż garażową. Będzie można kupić płyty i książki z jej zbiorów. To wszystko z okazji jej czterdziestych urodzin.

"Jak się ma już tyle wiosen na karku, to trzeba zwolnić trochę miejsca na nową przestrzeń" - pisze Natalia Grosiak. Na wyprzedaży garażowej w Rozruszniku (ul. Cybulskiego 15) będzie można zdobyć książki, płyty i filmy z jej prywatnych zbiorów. Wyprzedaż rozpocznie się 25 maja i potrwa trzy dni.



Nie będzie konkretnych cen, za to uczestnicy proszeni są o wrzucenie co najmniej pięciozłotówki do puszki, bo dochód z wyprzedaży zostanie przekazany na rzecz Fundacji 2 plus 4, opiekującej się zwierzętami.

