Natalia Gajewska kolejny rok zostaje w #VolleyWrocław. Kto jeszcze?

Natalia Gajewska - 25-letnia rozgrywająca - była jedną z podstawowych siatkarek drużyny prowadzonej w poprzednim sezonie przez Marka Solarewicza. To zawodniczka już doświadczona, która ma za sobą m.in. grę we Włoszech, dlatego z pewnością przyda się we Wrocławiu.

- Cieszę się, że mogę zostać we Wrocławiu. Bardzo podoba mi się atmosfera tego miejsca. Organizacja w klubie jest także na wysokim poziomie. Myślę, że to idealne miejsce by dalej rozwijać swoje możliwości siatkarskie - mówi Gajewska.

- Natalia bardzo dobrze wkomponowała się w naszą młodą drużynę. Pomimo swojego wieku – była jedną z najbardziej doświadczonych siatkarek. W trakcie sezonu dobrze współpracowała ze sztabem, dzięki czemu rozwinęła się jako siatkarka. Widzimy to nie tylko my, ale i ona sama - komentuje Jacek Grabowski, prezes #VolleyWrocław. - Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Natalią, dlatego złożyliśmy jej propozycję przedłużenia kontraktu – dodaje.

Sezon 2018/2019 nie był łatwy dla wrocławianek. Dopiero w trzecim meczu rywalizacji z KSZO zapewniły sobie utrzymanie w Lidze Siatkówki Kobiet. Ostatecznie zostały sklasyfikowane na 11. miejscu. Chociaż finansowa sytuacja klubu nie jest idealna, to jednak na tyle się ustabilizowała, by można było już konstruować skład na kolejny rok.

Działaczom zależy, by we Wrocławiu pozostało jak najwięcej siatkarek z rozgrywek 2018/2019. Wydaje się, że to rozsądna droga przy skromnym budżecie, bo większość z nich to młode zawodniczki, które wciąż robią postępy. W tej chwili ważne kontrakty mają 21-letnia atakująca Roksana Irzemska (przyszła do Wrocławia w trakcie sezonu), 20-letnia libero Karolina Pancewicz, wracająca po kontuzji przyjmująca Klaudia Felak (21 lat), a także Natalia Murek, która niedawno przedłużyła umowę i będzie to dla niej już trzeci sezon we Wrocławiu. 20-latka - pod nieobecność Roksany Wers - sprawowała funkcję kapitan #VolleyWrocław. Jego jedyna zawodniczka z klubu została powołana w tym roku do reprezentacji Jacka Nawrockiego.