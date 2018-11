Nasze Miasto nagrodzone prestiżową European Newspaper Award! Za cykl okładek Tomasza Bocheńskiego

Celem konkursu European Newspaper Award jest promowanie kreatywnych koncepcji i nowych rozwiązań w dziedzinie projektowania. W 20. edycji prestiżowego europejskiego konkursu tytuł "Nasze Miasto" zdobył nagrodę w kategorii "Najlepszej okładki i cyklu okładek". Polski tytuł został wyróżniony obok takich gazet, jak:

"Bild am Sonntag", "Die Tagespost", "Die Zeit", "DVZ", "Expresso", "Morgenbladet", "VDI nachrichten" i "Weekendavisen".

Za projekt okładek gazety "Nasze Miasto" odpowiada dyrektor artystyczny Polska Press Grupy, Tomasz Bocheński, utytułowany grafik, zdobywca licznych nagród w konkursach projektowania prasowego. Tomasz Bocheński kreuje i współtworzy projekty graficzne gazet, projekty prasowe, książek i inne projekty graficzne już od 15 lat. Pracę zaczynał w "Gazecie Krakowskiej", następnie przeszedł do "Dziennika Polskiego", gdzie od 2007 roku był dyrektorem artystycznym. W 2013 roku awansował na dyrektora artystycznego Polska Press Grupy. Wielokrotnie zdobywał najbardziej prestiżowe nagrody w konkursach branżowych w Polsce i na świecie. W dorobku krajowym ma kilkadziesiąt nagród m.in. ArtFront oraz Chimera Grand Prix, natomiast za granicą sukcesy w konkursach European Newspaper Award oraz Best of News Design – The Society for News Design w USA.

Nagroda European Newspaper Award przyznawana jest od 1998 roku wydawcom za najlepiej zaprojektowane gazety. Konkurs organizuje projektant gazet Norbert Küpper we współpracy z pismami: niemieckim "Medium Magazin", austriackim "Der Österreichische Journalist" i szwajcarskim "Schweizer Journalist". W jury konkursu European Newspaper Award 2018 zasiadło szesnastu członków z ośmiu krajów europejskich: Danii, Norwegii, Finlandii, Holandii, Belgii, Portugalii, Szwajcarii i Niemiec.

