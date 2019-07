Nasza Czytelniczka o Kolejach Dolnośląskich (LIST)

- Chciałam napisać o niespodziance, kolejnej, ze strony Kolei Dolnośląskich na trasie Trzebnica - Wrocław czytamy w liście Czytelniczki do redakcji. - O braku działającej klimatyzacji i zamiast tego saunie w ciągu lata, niedziałającym ogrzewaniu zimą, jednym wagonie o godzinie, gdy wszyscy jadą do pracy, jak sardynki i o ciągłych opóźnieniach już było. Dziś dowiedziałam się o kolejnej podwyżce i o tym że wycofano bilety aglomeracyjne... - dodaje.

Jeszcze w zeszłym tygodniu za podróż tam i z powrotem płaciłam 14 zł, wcześniej to było zaledwie 12, teraz taki przejazd kosztuje 19.60 zł... a bilet miesięczny podrożał ze 150 do 250 zł.

Mój pociąg był znowu opóźniony 20 min, wsiadam na stacji przed Trzebnicą jak opóźniony pociąg jechał jeszcze do Trzebnicy, grubo po czasie gdy powinien na mojej stacji jechać w kierunku przeciwnym (aby zminimalizować narażenie na pyłki, straszna alergia). No i poza wyżej opisaną niespodzianką w postaci podwyżki, pani konduktor skasowała mnie 4zł za parę km (5 min jazdy) z Brochocina do Trzebnicy. Kiedyś za prawie tyle mogłam dojechać do Wrocławia. Skończył się dobry bilet, bilet aglomeracyjny i bilety podrożały, a serwis coraz gorszy...

To ma być walka miasta ze smogiem? Zachęcanie ludzi do przesiadania się w pociągi?

Ja wiem, że kolejom podziękuję, słuchając ludzi na stacji - nie jestem sama. Autem ciut drożej ale za to wygodniej, od drzwi do drzwi i po zakupy można od razu podjechać i bez opóźnień lub sytuacji że do domu wrócić nie można (zeszły tydzień).

A tak się cieszyłam że pociąg blisko, stacja koło pracy i smog i korki mniejsze...

Pozdrawiam

Paulina (nazwisko do wiadomości redakcji)