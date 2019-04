Nasza akcja: oddajcie nam Świebodzki. Czy metro we Wrocławiu jest potrzebne?

Jako ekolog wspiera pan rozwój kolei...

Oczywiście. Zresztą pochodzę z rodziny kolejarskiej. Korzystam często z pociągów Kolei Dolnośląskich, które są komfortowe, mają Wi-Fi. Pozwalają wygodnie i szybko podróżować. W ogóle współczesny pociąg to poprawa jakości życia. Gdybyśmy dorobili się we Wrocławiu kolei aglomeracyjnej, to pewnie część z tych 200 tysięcy pojazdów, które codziennie wjeżdżają do miasta, zostałaby poza jego rogatkami. To zmniejszy zanieczyszczenie powietrza, z którym się borykamy nie tylko zimą. Przykładów dobrej komunikacji publicznej nie trzeba szukać daleko. Berlin ma dwa razy mniej zarejestrowanych samochodów niż Wrocław, a do centrum wjeżdża się kolejami. Miasto ma bardzo rozbudowany system komunikacji publicznej. U nas metra nie potrzeba budować, wystarczyłaby dobrze zorganizowana kolej aglomeracyjna. Od wielu lat się o niej mówi, ale efektów nie widać.



Władze Wrocławia zajmują się teraz likwidacją starych pieców, ale spaliny samochodowe to też problem.

Myślę, że po problemie tzw. kopciuchów system komunikacji to najważniejsza sprawa w mieście. Rozwój połączeń kolejowych miałby duże znaczenie w tej kwestii. Czyli ograniczenia ruchu samochodów. Oczywiście, musiałoby kursować odpowiednio dużo pociągów.

Pojawia się perspektywa uruchomienia pociągów na Świebodzki.

Oby tak się stało. Popieram ten pomysł. Przestrzegał-bym jednak przed budową, przy okazji uruchomienia stacji, galerii handlowej na Świe-bodzkim. Mamy zły przykład Poznania, gdzie stację kolejową „schowano” w wielkiej galerii i korzystanie z pociągów jest mocno utrudnione. Zwłaszcza dla podróżnych spoza Poznania. Dziś Świe-bodzki to głównie bazar. Taka funkcja nie przystoi centrum europejskiego miasta.

Świebodzki u wrocławian i Dolnoślązaków wzbudza sentyment, to specyficzne miejsce...

Pamiętam ten dworzec z czasów, gdy były pociągi. Ze Świebodzkiego wyjeżdżałem pociągiem np. w rejon Brzegu Dolnego czy Wołowa do tamtejszych pięknych lasów nadodrzańskich. I z tymi fajnymi wycieczkami Świebodzki kojarzy mi się do dziś.

Rozmawiał: Grzegorz Chmielowski

Już ponad dwa lata trwa nasza akcja: „Oddajcie nam Świebodzki!”.

Nie wierzymy, że Dworzec Świebodzki usytuowany w samym centrum stolicy Dolnego Śląska nie jest potrzebny do rozwoju kolei i aglomeracyjnej, i regionalnej.

Uważamy, że właśnie tu mogliby dojeżdżać pociągami wrocławianie z dalekich osiedli i mieszkańcy podmiejskich miejscowości. I wszyscy stąd wyruszać w inne rejony Wrocławia.