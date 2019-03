Nasza akcja: Oddajcie nam Świebodzki. Czy dworzec będzie, jak metro, pod ziemią?

Szefowie PKP pracują nad dwiema koncepcjami przywrócenia ruchu pociągów na Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu. Jeden z pomysłów zakłada uruchomienie podziemnej stacji kolejowej. Decyzje zapadną do końca 2019 roku.

- PKP S.A. dokłada starań, by decyzje dotyczące przywrócenia ruchu kolejowego na Dworcu Świebodzkim zapadły jeszcze w tym roku. Rozważane są dwie koncepcje odtworzenia ruchu na tej stacji. Pierwsza zakłada odtworzenie dawnej infrastruktury, druga przewiduje przeniesienie ruchu pociągów do podziemnego tunelu i budowę stacji z peronami pod ziemią. To, która z koncepcji zostanie zrealizowana, zależy od wyników prowadzonych obecnie analiz w tym zakresie” - poinformowała spółka PKP S.A.