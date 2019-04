Narodziny wrocławskiej komunikacji miejskiej (ZOBACZ ARCHIWALNE ZDJĘCIA)

Wszystko zaczęło się w 1840 roku, gdy uruchomiono kursy konnych omnibusów. W 1877 roku dołączyły do niech pierwsze tramwaje - konne. Te o napędzie elektrycznym pojawiły się nieco później, bo w 1893 roku. XX wiek to wprowadzenie regularnych kursów autobusów (1925 rok), a przez dwa lata w Breslau funkcjonowały nawet trolejbusy - lata 1912-1913. Linia trolejbusowa prowadziła z Wilczego Kąta (od zajezdni tramwajowej przy ul. Krakowskiej) do Brochowa. Miała długość 4,4 km. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak to wówczas wyglądało.