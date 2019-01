Naprawdę straszne maski, gadżety, stroje na Halloween [ZDJĘCIA i CENY]

Halloween ma tylu przeciwników, co i zwolenników. Dla wielu jest to jednak świetny powód do zabawy w przebraniu bez roztrząsania ideologii. Zobaczcie, jakie gadżety znaleźliśmy w internecie, które jeszcze możecie mieć, jeśli wybieracie się lub organizujecie imprezę Halloween. Ceny wahają się od 3,90 zł za gadżet "krwawe frytki" do 159, 99 zł za strój krwawej kucharki... Są też świetne maski, jak np. maska klauna z horroru za 79 zł czy opaska "nóż w głowie" za 12,50 zł. Zobaczcie sami, co znaleźliśmy dla Was na allegro!