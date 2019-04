Największy zlot food trucków na Dolnym Śląsku. Już w ten weekend na Stadionie Wrocław (SZCZEGÓŁY)

6 i 7 kwietnia (w sobotę od godz. 12. do 20, a w niedzielę od godz. 10. do 20) Stadion Wrocław będzie przyciągał wyjątkowymi zapachami - w pierwszy weekend kwietnia rusza we Wrocławiu pierwsza edycja "Jemy na stadionie" – największego zlotu food trucków na Dolnym Śląsku! Wydarzenie przyciągnie zmotoryzowanych kucharzy - pasjonatów kulinariów, którzy zaoferują oryginalne potrawy kuchni amerykańskiej, azjatyckiej, włoskiej, meksykańskiej i in. To wyjątkowa okazja do odbycia w ciągu weekendu kulinarnej podróży dookoła świata!