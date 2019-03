Największe targi mody autorskiej – Fashion Meeting Pop Up Store już 30 i 31 marca we Wrocławiu

Nie dość, że jest to pierwsza edycja wiosenna, to jeszcze mamy do czynienia z wiele mówiącą symboliką. Przyjazne mury zabytkowej Zajezdni Dąbie ugoszczą to piękne wydarzenie, które odbędzie się we Wrocławiu już po raz dwudziesty pierwszy. Tak imponująca historia to dowód jakości, która z każdą nową edycją poszerza grono zainteresowanych i buduje trwałą renomę.

Co jednak oczywiste, każda kolejna edycja Fashion Meeting (www.fashionmeeting.pl) wnosi ze sobą świeży powiew nowych kolekcji ubrań i dodatków, adekwatnie do klimatu wiosennego. Podobnie

w ostatni weekend marca, dwudziesta pierwsza odsłona targów ma do zaoferowania wiele niespodzianek. Jako że liczba 21 to tzw. "oczko", to oczkiem w głowie organizatorów jest uraczenie uczestników możliwością niepowtarzalnych, wiosennych zakupów najnowszych kolekcji wprost od uznanych projektantów i designerów mody oraz bogactwem dodatkowych atrakcji.

Oprócz wzornictwa, zachwycą reprezentatywne przykłady mody męskiej, damskiej, a także

i dziecięcej, do tej ostatniej dołączając bogactwo zabawek i akcesoriów. Co ważne, przykłady

te nie tylko świecą przykładem: będą do nabycia.

Targi Fashion Meeting odbędą się pod ponadczasowym hasłem #KupujŚwiadomie. Jest to motto, które nieodmiennie przypomina, że warto robić przemyślane zakupy dobrej jakości,

a wrocławskie targi to nie tylko unikalna atrakcja. To również miejsce dla świadomych konsumentów którzy docenią rodzimą produkcję i lokalny rynek zamiast pod wpływem samych tylko emocji, rzucać się na kolejne produkty.

Fashion Meeting Pop Up Store – choć to nazwa anglojęzyczna – tak naprawdę to oryginalna oferta polskich projektantów, których marki znane są już zagranicznym odbiorcom lub którzy mają szansę na zawojowanie rynku światowego – są to bowiem marki wyselekcjonowane pod względem jakości i oryginalności.

Zarówno jeśli chodzi o kolekcje odzieżowe, jak i akcesoria, np. portfele, torby, biżuteria i inne dodatki, spina je wszystkie klamra różnorodności spod znaku najwyższej klasy. Różnorodność oznacza, że uświadczymy nie tylko niebanalnych wzorów kojarzonych z awangardą i pazurkiem, ale też klimatu klasyki oraz minimalizmu. Nic dziwnego: sam fakt ponad dwustu stoisk (bo tyle właśnie pomieści całe wydarzenie) mówi nam o rozmachu przedsięwzięcia.

Niezliczone atrakcje, jawią się niezwykle zachęcająco, a wstęp jest bezpłatny.

W hali dawnej Zajezdni Dąbie, odbędą się też wydarzenia towarzyszące, które wraz z Fashion Meeting współtworzą istną ucztę dla osób, które cenią sobie zarówno piękno, jak i zdrowie. Do wydarzeń tych zaliczamy: Targi Kosmetyków naturalnych Natural Beauty, Strefę designu roślinnego "Zielono Mi".

Równolegle w tej samej hali nastąpi premiera Wrocławskich Targów Plakatu i Ilustracji, gdzie swoje prace zaprezentują twórcy plakatów i ilustratorzy z całej Polski.

Ponadto do drugiej hali zawita duża impreza ciesząca zmysł smaku: Wrocławska Feta - Festiwal Piwa, Wina i Sera. Aromatem pysznych potraw i napojów przyciągnie również Festiwal Food Truck'ów Wrocławscy Ulicożercy ulokowany na dziedzińcu Zajezdni Dąbie. Wszystko to odbędzie się w jednej Czasoprzestrzeni, równolegle..

Dwudziesta pierwsza edycja targów, to cały kompleks wydarzeń. Wstęp jest bezpłatny i każdy może wziąć udział, czerpać satysfakcję robiąc mądre zakupy. Namawiamy, aby kupować świadomie – produkty, które powstały z pasji, tworzone lokalnie w małych firmach, z poszanowaniem ludzkiej pracy. Podczas targów będą czekać na Was firmy, które samodzielnie tworzą swoje produkty z poszanowaniem zasad sprawiedliwego handlu i środowiska naturalnego.

Gdzie dokładnie? Kiedy?

We Wrocławiu, oczywiście. A ściślej - w bardzo lubianej, tchnącej inspiracjami, rewitalizowanej wrocławskiej Zajezdni Dąbie gdzie mieści się Centrum Kultury Czasoprzestrzeń przy ul. Tramwajowej 1-3 w godzinach 11:00-18:00.

WSTĘP WOLNY

Szczegóły imprez odbywających sie równolegle z Targami Fashion Meeting znajdziecie na wydarzeniach na Facebook'u:

Fashion Meeting Pop Up Store vol. 21

www.facebook.com/events/1911962665540207

Cudownie pachnące i mega naturalne pod każdym względem Targi kosmetyków naturalnych Natural Beauty

www.facebook.com/events/364558414352167

Wrocławskie Targi Plakatu i Ilustracji

www.facebook.com/events/2234357180145480

Zielono Mi: Design dla ludzi i roślin

www.facebook.com/events/413484542802263

Strefa DIY z inspirującymi warsztatami i wykładami (harmonogram na wydarzeniu): www.facebook.com/events/1951103674986781

Uwaga! Dla dzieci specjalna strefa z zabawami, malowaniem buziek i balonami przygotowana przez Fundację Cząstka Ciebie.

Na stanowisku fundacji będzie można pozostawić dziecko w strefie zabaw pod opieką animatorek.