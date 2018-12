Najtańsze rzeczy na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu [ZDJĘCIA, CENY]

Nie chcesz wydać całej wypłaty na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu? Bez obaw. Na niektórych stoiskach można znaleźć pamiątki już od 5 zł. Nie musicie też wydawać fortuny, by zjeść coś dobrego. Podpłomyki są w cenie 15 zł, a kubek grzanego wina dostaniecie już nawet za 6 złotych. Zobaczcie, co taniego można dostać na jarmarku w Rynku.