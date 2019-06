„Najpiękniejsze piosenki świata” - koncert Janusza Cedro już w tę niedzielę. Wstęp wolny

Na program koncertów, składają się utwory muzyczne m.in. takich zespołów i wykonawców jak: Czerwne Gitary, Piotr Szczepanik, Dwa plus jeden, Niebiesko-Czarni, Sława Przybylska , Czesław Niemen, Maryla Rodowicz , Michaj Burano , Karin Stanek, Maciej Kossowski , Andrzej i Eliza , Breakout, Urszula Sipińska , Skaldowie ...

Aranżacje utworów w wykonaniu Janusza Cedro są bliskie oryginalnym wykonaniom. Na jego koncertach jest balladowo, ale też rockandrollowo i z ogniem, bo w końcu były to "złote czasy" rock and rolla , ale przede wszystkim, co ważne, nie ograniczona jest podczas koncertu ilość refrenów i każdy koncert to wspaniałe " wspólne śpiewanie z publicznością ".