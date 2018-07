Jedne działają latami, jak plaża w Chałupach, i co roku przyciągają kolejnych golasów. Inne znikają z mapy na jakiś czas, by po latach znowu odżyć. Plaże nudystów - bo o nich mowa - mają się w naszym kraju bardzo dobrze. Gdzie są i które z nich są najatrakcyjniejsze? Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii i dowiedzieć się szczegółów.

