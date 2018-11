Najlepsze memy ze św. Mikołajem w roli głównej [ZOBACZ]

Motor in Corn w Dolnośląskiej Lidze Talentów (FILM)

Redakcja

Motor in Corn bierze udział w Dolnośląskiej Lidze Talentów. Motor in Corn, czyli motor w kukurydzy, to młodzieżowy zespół rockowy, który istnieje od roku. Jego członkowie to uczniowie gimnazjum i liceum: Łucja Skibniewska, Konrad Sztyma, Maciej Sztyma, Mateusz Kulig.