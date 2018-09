Pamiętacie Państwo piosenkę-przepis zespołu dziecięcego „Radiowe Nutki” pt. „Najłatwiejsze ciasto w świecie”? Rok 1986. Hit telewizyjny i radiowy. Tekst piosenki prosty: przepis na ciasto ze śliwkami. Ciasto, które można upiec „nie będąc nawet zuchem”.

Ja to najłatwiejsze ciasto w świecie piekę od lat. I zawsze mi wychodzi. Bo jest bardzo, bardzo proste, choć przepis z piosenki jest w mojej wersji trochę zmodyfikowany.To co, zaczynamy?Składniki:2 szklanki mąki (ja używam tortowej), szklanka cukru, łyżeczka proszku do pieczenia, saszetka cukru wanilinowego, 6 jajek (całe), kostka masła (miękkiego – jak ktoś lubi masło, jak ja, może dać całe – 300 gramowe, osełkowe), śliwki (lepiej, żeby były twarde).Przygotowanie:Składniki na ciasto (oprócz śliwek oczywiście) wrzucić do miski i wymieszać łyżką. Przełożyć ciasto na tortownicę wysmarowaną masłem, rozprowadzić równo. Śliwki przekroić na połówki (wyciągnąć pestki) i ułożyć na cieście skórką do dołu.Włożyć do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na 50 minut (ja lubię bardziej wypieczone, więc piekę godzinę).To ciasto nie może się nie udać. Smacznego.