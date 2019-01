Najgorsze zachowania pasażerów w samolocie. Naprawdę to robią!

Według statystyk nawet co trzeci Polak lata samolotem. Podróżowanie w przestworzach jest nie tylko wygodne, ale pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Niestety popularność tego środka transportu odbija się m.in. na zachowaniach pasażerów, którzy potrafią zniechęcić do kolejnej podróży. Pijaństwo, głośne siorbanie i kłótnie ze stewardessami, to jedynie wierzchołek góry lodowej! Zobaczcie kolejne niewłaściwe zachowania, posługując się klawiszami strzałek na klawiaturze, myszką lub gestami.