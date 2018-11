Najbardziej niebezpieczne miejsca i ulice we Wrocławiu [ZOBACZ]

Kiedyś za najbardziej niebezpieczny region Wrocławia uważano tzw. Trójkąt Bermudzki, czyli Przedmieście Oławskie. Niebezpieczne to znaczy takie, gdzie można za nic "dostać łomot", zostać okradzionym, zaczepionym przez narkomana, nasz samochód może zostać zniszczony czy okradziony itp. O takie miejsca w dzisiejszym Wrocławiu zapytaliśmy jakiś czas temu naszych Czytelników. Pojawiło się mnóstwo zgłoszeń. Te najczęściej powtarzające się wzbogaciliśmy o lokalizacje z policyjnej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. To na niej pojawiają się lokalizacje, gdzie zgłaszane są przez ludzi różnego rodzaju wykroczenia. Są takie miejsca w mieście, gdzie aż roi się od zgłoszeń dotyczących narkomanów, aktów wandalizmu czy spożywania alkoholu. Zobaczcie w naszej galerii, które ulice trafiły do tego zestawienia.