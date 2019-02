Najadł się dopalaczy i wbił nóż w szyję przypadkowego przechodnia

Do zdarzenia doszło 3 grudnia 2017 roku w centrum Wrocławia, u zbiegu Ruskiej i Kazimierza Wielkiego. Samuel miał wtedy 16 lat. Szedł z kolegą. Jak się potem okazało, był pod wpływem środków odurzających. Najprawdopodobniej dopalaczy. Znacznie niebezpieczniejszych dla życia i zdrowia niż klasyczne narkotyki.

Był to w środku dnia – o godzinie 14. Samuel i kolega przechodzili obok Wojciecha O. Zachowywali się prowokacyjnie. - O co ci chodzi – zapytał Samuela Wojciech. Zaraz potem został zaatakowany nożem. Na szczęście ostrze ominęło główną szyjną tętnicę. Gdyby i ją przecięło, z ofiarą mogłoby być znacznie gorzej.

Zaraz po zatrzymaniu chłopakiem zajął się sąd dla nieletnich. Ale skorzystał z przepisu umożliwiającego sądzenie jak dorosłych nieletnich sprawców najcięższych przestępstw. W ten sposób nastolatek trafił do aresztu - jako najmłodsza we Wrocławiu osoba tymczasowo aresztowana. Prokuratura oskarżyła go o usiłowanie zabójstwa i ciężkie uszkodzenie ciała. Sąd zgodził się z tą opinią i skazał na najniższy wyrok jaki jest możliwy w sprawach o zabójstwo. W związku z tym, że Samuel jest nieletni, mógł jeszcze bardziej złagodzić karę. Ale uznał, że nie ma powodów.

Wyrok jest nieprawomocny. Obrona może odwołać się do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.



