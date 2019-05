Nadia ma dopiero 11 lat, a już robi... tatuaże!

Jej rodzice wspominają, że córka rysowała od najmłodszych lat. Później przychodziła po szkole do studia tatuażu, które wspólnie prowadzą i podpatrywała, jak powstają rysunki na skórze. Kiedy sama chciała spróbować, zaczęła od sztucznej skóry, a pierwszy „prawdziwy” tatuaż zrobiła – gdy miała 10 lat – swojej mamie. Następny był tata, a później w kolejce do Nadii ustawili się znajomi i przyjaciele rodziny. Pierwsze komercyjne prace wykonywała dopiero na konwencie: - Nie chcieliśmy zmarnować jej talentu i chyba teraz był dobry moment, żeby pokazać co potrafi – mówi Beata „Betty” Latusek, tatuatorka z wrocławskiego studia Betty Tattoo Shop, mama Nadii.

Tata dziewczynki, pytany czy chciałby, żeby córka związała swoją przyszłość ze studiem tatuażu i tatuowaniem odpowiada, że chciałby, aby Nadia robiła to, co jest jej pasją, co sprawia jej przyjemność i w czym się realizuje. Przyznaje też, że popularność młodej tatuatorki zaskoczyła go: - Jest szaleństwo, nie możemy tego ogarnąć. Nawet my przerwaliśmy swoją pracę – jest większe zainteresowanie Nadią niż tym, co my wykonujemy – mówi Kamil Latusek.