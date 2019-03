Nad Dolny Śląsk nadciąga potężna wichura. IMGW wydało ostrzeżenie II stopnia!

IMGW informuje:

Ostrzeżenie II stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych wydało ostrzeżenie meteorologiczne 2 stopnia dla Wrocławia i województwa dolnośląskiego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami od 85 km/h do 95 km/h, lokalnie do 110 km/h z zachodu.

Mieszkańcy proszeni są o zabezpieczenie wszystkich przedmiotów ruchomych, znajdujących się na zewnątrz (balkony, ogródki, podwórka) oraz parkowanie samochodów w miejscach nie narażonych na spadające konary lub inne ruchome i ciężkie przedmioty. Na ulicach dostosowanie prędkości jazdy do warunków atmosferycznych.

Bezwzględnie nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi oraz lekkimi konstrukcjami, jak wiaty autobusowe i tramwajowe.