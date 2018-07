Muzeum Narodowe we Wrocławiu przekazało w depozyt Zamkowi Książ cztery kolejne, poddane konserwacji obrazy pochodzące z dawnej kolekcji Hochbergów. Wśród nich znajdą się dwa obrazy Ernsta Wilhelma Bernhardiego artysty związanego z Książem.

W dwóch pomieszczeniach Traktu Barokowego wyeksponowano cztery barokowe obrazy pochodzące z Książa: "Flora jako alegoria jesieni" malarza czeskiego, "Jastrząb atakujący kaczki flandryjskiego" artysty Johanna Baptisty Bouttatsa oraz dwa myśliwskie obrazy Ernsta Wihelma Bernhardiego (1671-1736), malarza działającego na dworze Hochbergów na początku XVIII w. Do aranżacji dodatkowo wykorzystane zostaną dwa zdemontowane w 2016 r. eksponaty z wystawy w Sali Konrada: "Krajobraz alpejski z okolic Berchtesgaden" pędzla Carla Millnera oraz popiersie Richarda Wagnera.Udostępnione w ramach depozytu obrazy znajdowały się w dawnej kolekcji Hochbergów. W 1942 r. administracja hitlerowska przekazała je z Książa do ówczesnego Schlesisches Museum der bildenden Künste we Wrocławiu. Po wojnie przechowywane były w dawnym budynku Schloßmuseum, skąd w 1946 r. zostały przejęte przez Referat Muzeów i Ochrony Zabytków miasta Wrocławia. W 1947 r. trafiły do zbiorów Muzeum Państwowego we Wrocławiu (od 1970 r. Narodowego).W pierwszą rocznicę otwarcia wystawy, w lipcu 2016 r., Muzeum Narodowe we Wrocławiu udostępniło Zamkowi Książ obraz Wilhelma von Lindenschmita Alaryk w Rzymie.Z okazji drugiej rocznicy otwarcia wystawy do Zamku Książ trafił adres powitalny wykonany w 1892 r. przez wałbrzyskiego malarza Johannesa Tetzelta i renomowany wrocławski warsztat złotniczy Emila Sommégo. To niezwykle cenna, najstarsza pamiątka związana z obecnością księżnej Daisy w Książu.- Konsekwentnie, z uporem i z pełnym przeświadczeniem, że czynimy dobro, przywracamy do Zamku Książ dzieła sztuki , które w przeszłości były jego ozdobą i chlubą – mówi Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. - Nie ma dla historyka sztuki i muzealnika większej satysfakcji niż ta, kiedy może cenne obrazy i rzeźby umieścić w miejscu ich pierwotnego przechowywania, gdzie będą eksponowane w odpowiednich dla nich warunkach konserwatorskich, bezpieczne i chronione. Przywrócić do miejsca, dla którego zostały stworzone, dostarczone i przeznaczone. Trwająca już trzy lata współpraca pomiędzy Zamkiem Książ i Muzeum Narodowym we Wrocławiu jest wzorcowym przykładem działań muzealnych, w których najważniejsze staje się dobro i prawda dzieła sztuki. To tutaj kiedyś znajdowały się te cztery obrazy, do tych wnętrz wybrali je i pozyskali Hochbergowie, na nie patrzyła księżna Daisy. Dzisiaj przywracamy po raz kolejny pamięć o ich intencjach. Dajemy najlepszy z możliwych dowodów naszej odpowiedzialności za to, czym dysponujemy i czym się opiekujemy.Zobaczcie zdjęcia obrazów z dawnej kolekcji Hochbergów.